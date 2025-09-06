Inter, Frattesi è un problema | Marotta ha la soluzione. Ma i tifosi sono molti divisi

Anche Gattuso ha convocato Frattesi in Nazionale, nonostante gli zero minuti in Serie A. Davide un problema? Marotta ha la soluzione.

Anno nuovo, vita vecchia. Lo strano caso di Davide Frattesi è passato dal ciclo di Simone Inzaghi a quello di Cristian Chivu, ponendo gli stessi quesiti irrisolti. Il copione della nuova stagione non è cambiato per il centrocampista nerazzurro.

Stessi discorsi di sempre, Frattesi oscilla tra l’essere una pedina di lusso da rinnovare, e un punto di domanda irrisolto. Sotto la guida di Simone Inzaghi era un subentrante d’oro, un’arma in più da sfruttare a partita in corso, eppure un punto fermo indiscusso per la Nazionale di Luciano Spalletti.

Questo paradosso ha accompagnato tutta la stagione scorsa e, a giudicare dalle prime due giornate di campionato, nulla sembra essere mutato con il nuovo tecnico, Cristian Chivu. Nonostante l’Inter abbia deciso di tenerlo in panchina a scopo precauzionale dopo un recente infortunio, il dato di zero minuti giocati nelle prime due uscite stagionali pesa.

La realtà è che sistema di gioco e visione di Chivu, combinato con l’affollamento di talento nel centrocampo nerazzurro, rende l’inserimento di Frattesi una sfida complessa. I dubbi sul suo ruolo e la sua effettiva utilità nel nuovo assetto tattico continuano a farsi sentire, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori con una domanda.

E che si fa?

Frattesi è davvero parte integrante del progetto Inter o è destinato a rimanere un’eterna riserva di lusso? Per Gattuso non ci sono dubbi: nonostante gli zero minuti, Frattesi è stato convocato anche dalla nuova Nazionale di Ringhio.

Per l’Inter, il mercato e la strategia societaria sono in pieno fermento. Nonostante le difficoltà tattiche, l’Inter non ha intenzione sulla carta di perdere il suo talento. L’idea di rinnovare il contratto di Frattesi è concreta, ma se proprio il giocatore non volesse più vivere questa situazione?

Problema e soluzione

Marotta sa del problema e cerca la soluzione migliore. Priorità al rinnovo, in caso di rottura, con il centrocampista che decidesse di cercare più spazio altrove, la dirigenza ha già pronta l’alternativa, per certi versi sorprendente.

L’Inter potrebbe infatti virare su un tridente d’attacco, a fa niente se Lookman alla fine veste sì di nerazzurro, ma quello griffato dall’Atalanta. Piace Malick Fofana, talentuosa ala sinistra del Lione. Il 20enne francese, valutato circa 30 milioni di euro dal club transalpino, rappresenterebbe un investimento importante e un cambio di strategia tattica radicale, lasciando intendere che, per l’Inter, il futuro è incerto, ma il progetto va avanti a prescindere.