“Lascerà l’Inter a settembre” | Chivu ancora non ci crede: una partenza non prevista a mercato chiuso (in Italia)

Clamorosa indiscrezione su un nerazzurro: lascerà l’Inter addirittura durante la sosta per le nazionali. Trattativa avviata.

Gioie e dolori hanno caratterizzato l’estate di mercato a forti tinte nerazzurre. La triade Marotta-Ausilio-Baccin ha rispettato i canoni di Oaktree, una proprietà che voleva una sorta di ricambio generazione, e non più la squadra con la più alta media d’età d’Europa.

La gioia di vedere Sucic (brillare di luce propria al debutto col Torino), ma anche il talento di Bonny, aspettando di veder sbocciare il talento di Luis Henrique. Da contraltare i colpi inesplosi, che fanno comunque rumore: vedi Lookman, leggasi Manu Kone. Passato? Mica tanto. Il presente dice altro, e potrebbe cambiare radicalmente il futuro.

Fuori dai nostri confini l’eco di rumors che fanno un rumore fortissimo, come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, poco prima di un tuono. Mentre il calciomercato in Italia ha chiuso i battenti il 31 agosto, l’Inter si trova a dover affrontare una situazione inattesa.

La possibile partenza di un suo giocatore chiave a campionato ormai avviato, sarebbe più che una possibilità, stando alla stampa estera. Dopo un’estate di trattative complesse, segnata da numerose cessioni di esuberi che hanno contribuito a un’entrata di oltre cinquanta milioni di euro nelle casse del club, si riapre un capitolo che sembrava definitivamente chiuso.

Cosa sta succendo

Il bilancio positivo delle uscite, pur necessario per le finanze del club, non è stato esente da critiche da parte dei tifosi, preoccupati per l’assenza di un vero e proprio “top player” in entrata. L’arrivo di rinforzi mirati, come ad esempio il difensore Akanji e il centrocampista Diouf, è stato accolto con favore, ma l’attenzione del mondo del calcio è improvvisamente tornata sulla Pinetina per una questione ben più delicata.

Secondo il portale turco Sporx, infatti, il Galatasaray avrebbe sfruttato la sosta per le nazionali, per rispolverare un suo antico piano, quello di prendere Hakan Calhanoglu, capitano della nazionale turca.

Un nuovo assalto

L’obiettivo del Gala, stando sempre alla stampa turca, è quello di convincere il centrocampista dell’Inter a vestire di giallorosso entro la data utile per i trasferimenti. Che lì è fissata per il 12 settembre.

Il club di Istanbul, con una mossa audace e sorprendente, avrebbe approfittato della recente convocazione del giocatore con la nazionale turca per intavolare una trattativa che si pensava ormai tramontata. La possibilità che Calhanoglu lasci Milano a mercato italiano ormai concluso, senza la possibilità per l’Inter di trovare un sostituto all’altezza, sta gettando scompiglio tra i sostenitori nerazzurri, in ansia per questo fulmine a ciel sereno.