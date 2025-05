Clamoroso in Nazionale: c.t. “bloccato” dal Real Madrid | Scelta per il dopo Ancelotti

Ancelotti non potrà diventare commissario tecnico, l’allenatore italiano è stato fermato dal Real Madrid, salta l’accordo

Carlo Ancelotti rischia di concludere la stagione in corso senza regalare alcun trofeo al suo Real Madrid, un record negativo raro in un’esperienza intrisa di soddisfazioni e di grandi risultati. I Blancos sono costretti ad arrendersi ai rivali storici del Barcellona che hanno vinto la finale di Coppa del Re e sono a un passo da conquistare anche la Liga.

Delusione anche per il cammino in Champions League del Real, eliminato dall’Arsenal ai quarti di finale e con un rendimento altalenante pure nel girone unico, tanto da rendere necessari i playoff per accedere al turno successivo.

Un passo indietro significativo rispetto all’anno scorso, con il trionfo sia in patria che in campo internazionale, con una rosa che non ha cambiato molti interpreti e di certo non ha ridotto il proprio potenziale, visto l’ingaggio di un top player come Mbappè.

E nel capoluogo spagnolo si fanno sempre più frequenti le voci di un addio del mister italiano. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile accordo con il Brasile per diventare il commissario tecnico della Nazionale verdeoro in vista dei Mondiali del 2026.

Quando tutto sembrava fatto è arrivato il no del presidente

Una firma che potrebbe, però, saltare. Secondo quanto riporta Relevo, il club del presidente Florentino Perez non vorrebbe dare il via libera all’allenatore italiano prima del Mondiale per club negli Stati Uniti, permettendogli di guidare la Seleçao già il prossimo 6 giugno contro l’Ecuador in un match fondamentale per le qualificazioni ai Mondiali.

Ancelotti, inoltre, avebbe incontrato a Londra un emissario della Federcalcio brasiliana, un gesto che avrebbe fatto innervosire la proprietà spagnola.

Chi potrebbe prendere il posto di Ancelotti

A complicare la questione è il fatto che il Brasile non è disposto a pagare nessun tipo di penale per liberare Ancelotti, che è sotto contratto con il Real fino al 2026, e sembra propenso a valutare altri profili.

Allo stesso tempo, se la situazione dovesse sbloccarsi, il Real si troverebbe costretto a scegliere un nuovo tecnico e da tempo si parla di Xabi Alonso, in grado di trionfare in Germania con il Bayer Leverkusen e già conoscitore dell’ambiente madrilista.