Il difensore bianconero vola a Londra: scartato da Giuntoli, ora vale 100 milioni

Il difensore bianconero se ne va a Londra, Giuntoli non ne ha mai voluto sapere: adesso vale 100 milioni di euro

Una stagione, quella che sta per andare a concludersi, che difficilmente i tifosi della Juventus potranno dimenticare così facilmente. Ed il motivo non è assolutamente dei più positivi visto che è andato tutto storto.

Dalla Serie A, fino alla Champions League, passando per Supercoppa e Coppa Italia. Anche questa stagione si concluderà con un “zero titoli” in bacheca.

Nel mirino delle critiche ci è finito, ancora una volta, Cristiano Giuntoli. Soprattutto per le sue mosse di mercato che hanno fatto parecchio storcere il naso all’ambiente bianconero.

Gli errori del ds, inoltre, non sono affatto finiti qui. Il calciatore, che in passato ha vestito il bianconero, adesso è pronto a volare a Londra: scartato da Giuntoli, adesso vale quasi 100 milioni di euro.

Scartato da Giuntoli, adesso vale una miniera d’oro: dito puntato contro il ds

Tutti pazzi per Dean Huijsen. Dopo aver fatto vedere ottime cose con la maglia della Roma, il nazionale spagnolo nell’ultima estate ha catturato l’interesse del Bournemouth che lo ha portato in Premier League. Mai scelta è stata più azzeccata visto che il classe 2005 è considerato come uno dei migliori difensori del campionato ed attualmente in circolazione. Arrivato per quasi 20 milioni di euro, adesso può partire per una cifra addirittura triplicata. Questo è quello che fa sapere il sito e giornale iberico “AS“.

Tra le squadre fortemente interessate al 20enne c’è il Chelsea che, per rinforzare la difesa, sta pensando proprio al nativo di Amsterdam. Non sarà affatto semplice visto che, sulle sue tracce, c’è da tempo il Real Madrid pronto a tutto per averlo a disposizione. In questo modo aumentano, sempre di più, i rimpianti in casa Juventus per averlo mandato via troppo presto. Un errore, quello di Giuntoli, che i sostenitori juventini difficilmente potranno accettare e perdonare.

Tutti pazzi per il giovane difensore, che rimpianto per i bianconeri

La sua esperienza con il club rossonero può concludersi dopo solo una stagione. I “Blues”, infatti, lo vogliono in vista della prossima estate. Magari puntare su di lui in occasione del primo ed imminente Mondiale per Club in programma negli USA. Difensore che, appunto, sarebbe finito nella lista dei desideri di mister Maresca.

In conclusione, sempre secondo “AS”, sembra proprio che il team londinese abbia scavalcato i campioni in carica d’Europa per assicurarsi le prestazioni del giovane difensore. Il tutto mentre la Juventus si sta pentendo amaramente di averlo lasciato partire, molto probabilmente, troppo presto.