Devi tornare in Olanda: accusa di omicidio per il calciatore | Mandato d’arresto internazionale

Il giocatore è stato accusato di omicidio, l’arresto è avvenuto su richiesta delle autorità olandesi, la ricostruzione dell’accaduto

Il mondo del calcio è rimasto colpito da ciò che è avvenuto nelle ultime ore. Un episodio insolito e che spesso leggiamo inerente a un criminale ma che vede, stavolta, protagonista un giocatore che ha avuto modo di calcare palcoscenici importanti.

In Olanda la sua immagine è stata rovinata per due illeciti che hanno portato a un processo e alla conseguente condanna, anche se la polizia non era ancora potuta intervenire, in quanto la sua residenza non era più nel suo Paese d’origine.

Un calciatore, con all’attivo anche 50 partite con la Nazionale olandese, è stato condannato per traffico di droga e per avere accoltellato suo cugino. Nel febbraio del 2021 si è trasferito a Mosca, dall’Ajax, e ha pure sfidato il Napoli in Champions League. Per lui è stato fatale il ritiro del club russo, dove tuttora milita, negli Emirati Arabi Uniti.

Il giocatore avrebbe soggiornato in una lussuosa residenza a Dubai, come ha dichiarato il pubblico ministero dei Paesi Bassi, ma è stato preso in custodia, grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine dei due Stati.

Le due condanne che hanno portato all’arresto del calciatore

Ma andiamo a ricostruire la vicenda. La prima condanna che grava sul 32enne è il coinvolgimento nel contrabbando di un ingente carico di cocaina, con sei anni di carcere che sono stati stabiliti dal tribunale di Amsterdam.

L’anno scorso, invece, ha ricevuto un anno e mezzo per avere accoltellato il cugino durante una festa di famiglia, un gesto che non fa che peggiorare la situazione penale dell’imputato.

L’arresto inaspettato e la fine di una lunga trattativa

Lui è Quincy Promes, che è stato arrestato grazie al costruttivo lavoro in sinergia tra le autorità degli Emirati Arabi Uniti e dei Paesi Bassi, con l’estradizione richiesta.

L’accordo ha previsto il mandato d’arresto immediato per chi ha commesso un fatto che è stato ritenuto colpevole della reclusione. Un epilogo che non poteva essere peggiore per un professionista che ha disputato una carriera di alto livello ma che si è macchiato di illeciti meritevoli di una sanzione esemplare.