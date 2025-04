ULTIMORA Derby, c’è stata una rissa nel tunnel | Polizia scorta i giocatori a casa

La Polizia è dovuta intervenire per far tornare i giocatori sani e salvi: enorme rissa tra le rose durante il Derby

Ha del clamoroso quanto successo durante l’ultimo Derby disputato. Si sa, il clima di una partita del genere non è mai cauto ma non si pensava che potesse accendersi a tal punto da scatenare una gigantesca rissa tra le due squadre presenti in campo.

Già durante la partita si capiva che non fosse una gara come le altre. Era ovvio che ci fosse tensione tra le parti, ma non così tanta tanto da far percepire che qualcosa sarebbe accaduto al momento del triplice fischio del direttore di gara.

Eppure una volta terminato il match, è successo l’impossibile. L’ambiente ha iniziato incredibilmente ad infuocarsi, le due rose hanno iniziato ad inveire e correre l’una contro l’altra arrivando addirittura alle mani e a dover esser divisi.

Chiunque è intervenuto, anche lo staff presente in panchina. Erano tantissime le persone coinvolte come si può ben vedere dalle immagini, costringendo la Polizia a dover agire per evitare che accadessero epiloghi spiacevoli per una semplice partita di calcio.

Derby infuocato

Il tutto è successo nella Coppa di Turchia, nello specifico nella gara valevole per i quarti di finale. Le due società che si contendevano l’accesso alle semifinali erano il Fenerbache ed il Galatasaray, che più volte sono andate a muso duro l’uno contro l’altra nel corso di questa stagione.

Che sia stato dal vivo o attraverso taglienti dichiarazioni, si sono sempre scontrate. Ed è avvenuto anche ieri sera, con l’ennesimo episodio partito da Josè Mourinho, mister dei padroni di casa, che ha tirato il naso all’allenatore degli ospiti, Okan Buruk, uscito vincitore per 1-2 grazie alla doppietta di uno scatenato Victor Osimhen.

Scortati dalla Polizia

In seguito al gesto, il rientro negli spogliatoi non è stato per nulla tranquillo. Le temperature degli animi dei presenti in campo sono aumentate vertiginosamente, a tal punto da dover richiedere che le Forze dell’Ordine placcasero la situazione.

Sono stati accompagnati prima i Sarı Kanaryalar, i canarini gialli usciti sconfitti e poi i Conquistatori d’Europa, così chiamati dalla loro tifoseria in seguito ai tanti successi raggiunti nella loro storia. Fortunatamente dall’evento non sono stati riportati feriti, nè tra chi calcava il rettangolo verde e nè chi era venuto a sostenere la propria squadra sugli spalti. Un caso spiacevole che però testimonia quanto sia ancora così forte la rivalità presente nel calcio turco.