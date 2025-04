Spalletti non ci crede: l’attaccante della Nazionale è fuori dai giochi | Uscito dal campo in stampelle

Spalletti è rimasto incredulo dalla notizia: la punta della Nazionale è uscito per infortunio, si prospetta un lungo stop

La sconfitta contro la Germania in Nations League fa ancora male, soprattutto per il modo in cui è arrivata, ma va lasciata alle spalle. Adesso l’Italia di Luciano Spalletti deve impegnarsi nell’ottenere la qualificazione ai Mondiali 2026, superando il girone nel quale è stata sorteggiata.

Fallire non è un’opzione, sia perchè si tratta della seconda Nazionale con più successi nella storia sia perchè non ha già partecipata nel 2018 e nel 2022. L’unica possibilità è passare, cercando di agguantare il Brasile al primo posto con 5 trofei.

La competizione è in programma in Canada, Messico e Stati Uniti, tre paesi diversi per la prima volta nella storia del torneo, dall’11 Giugno al 19 Luglio 2026. Parteciperanno 48 squadre in totale, un numero così alto che non si era mai visto prima d’ora.

Gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo I, insieme a Norvegia, Estonia, Moldavia e Israele. Giocherà la prima partita contro la Norvegia il 6 Giugno 2025, gara in cui mancherà l’attaccante titolare a causa di un infortunio, uscito con le stampelle nell’ultima partita.

Grande perdita

Un’enorme perdita per la Nazione, che non potrà contare su uno degli attaccanti più in forma dell’attuale panorama calcistico mondiale. Una notizia che fa sorridere il nostro CT, dato che è Erling Haaland ad esser finito ai box.

Durante la sfida tra Manchester City e Bournemouth, valevole per l’accesso alle semifinali di FA Cup, l’ex Borussia Dortmund ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Nonostante questo e grazie alla sua rete al 49′ i Citizens hanno passato il turno, venendo successivamente sorteggiati con il Nottingham Forrest di Nuno Espirito Santo, protagonisti fino ad ora di una eccelsa stagione.

Brutto colpo

Il forfait è avvenuto dopo uno scontro di gioco con il difensore Lewis Cook. La botta ha interessato la sua caviglia sinistra, che ha subito un movimento del tutto innaturale a tal punto da farlo uscire in stampelle e con un vistoso tutore datogli dallo staff medico del club.

Al momento la società non ha comunicato aggiornamenti in merito alle sue condizioni dato che il classe 2000 dovrà sottoporsi agli esami strumentali per capire quali potranno essere i tempi di recupero e l’entità dell’infortunio. Le prime impressioni non fanno sperare nulla di buono, pronosticando quasi con certezza una sua assenza nella prima gara che l’Italia giocherà nella fase di qualificazione.