Prova tv, adesso la squalifica è UFFICIALE, deve saltare il big match: tre giornate di squalifica assicurate

La prova TV è lampante, il calciatore adesso non può più negare: stavolta non se la scampa, squalificato per 3 giornate

Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro in Serie A. Nello specifico si fa riferimento al caso di Lautaro Martinez, chiacchieratissimo sui social e in qualunque programma televisivo sportivo per la presunta imprecazione in diretta Nazionale.

Un avvenimento che sarebbe avvenuto al termine del Derby d’Italia contro la Juventus, partita che i bianconeri vinsero 1-0. L’autore del gol Francisco Conceição, figlio dell’attuale allenatore del Milan, che allora riaccese le speranze Scudetto per la Vecchia Signora.

Inquadrato dalle telecamere dello Stadio, in un nanosecondo il video girò ovunque, aizzando una polemica infinita che tutt’oggi non cessa di esistere. Soprattutto dopo la sanzione definitiva che l’ha dichiarato innocente, dato che l’audio è stato ritenuto non interpretabile al 100%.

Destino differente per un giocatore di uno dei club più antichi del nostro paese, che è stato pizzicato e conseguentemente punito severamente. Per lui 3 giornate di squalifica, che gli impediranno di disputare dei match cruciali per la classifica finale.

In difficoltà

Il protagonista della vicenda è Alex Ferrari, difensore della Sampdoria. Il calciatore dei blucerchiati ha ottenuto una giornata di allontanamento dal terreno di gioco per espressioni blasfeme e due per doppia ammonizione rimediate per insulti al direttore di gara.

Un altro enorme problema per il mister Leonardo Semplici, che perde un pezzo importante in vista del crash test di Venerdì sera a Marassi contro il Sassuolo. Fortunatamente ci ha pensato il recupero di Giorgio Altare e, almeno per la panchina, di Bartosz Bereszynsky, ritornato in seguito un lungo stop, a rendere meno amara la notizia.

Pesantissima stangata

È arrivato dunque il comunicato ufficiale:” Ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione in merito alla condotta del calciatore consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 47° del prima tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio”.

Per tal motivo il Giudice:“Delibera di sanzionare il calciatore Alex Ferrari con la squalifica per una giornata effettiva di gara”. Per il giocatore della Samp, in realtà i turni di stop sono tre dal momento che altri due gli sono stati inflitti uno per l’espulsione e l’altro “per avere rivolto un’espressione irrispettosa agli ufficiali di gara”. Una stangata che non ci voleva proprio, soprattutto adesso che il club doriano si ritrova a ridosso della salvezza e non può più perdere punti.