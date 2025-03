Torna a casa per 50 milioni: Tonali in serie A, sbloccato il budget | Si aspetta solo al fine della stagione

Il centrocampista del Newcastle vicino ad un clamoroso ritorno in Serie A? Per Tonali servono 50 milioni.

La doppia sfida dell’Italia contro la Germania – finita con l’eliminazione degli azzurri dalla Nations League – ha offerto al pubblico italiano la possibilità di rivedere da vicino Sandro Tonali.

L’ex giocatore del Milan, ora in forza al Newcastle, è stato infatti una delle poche note positive nella doppia sfida contro i cugini tedeschi. Le prestazioni del 24enne sono state positive e hanno risvegliato le voci su un suo possibile ritorno.

Il giocatore piace a molti club e l’idea di atterrare nuovamente nel Bel Paese non sembra possa dispiacergli. Ma ora potrebbe addirittura esserci la possibilità di una maxi offerta di 50 milioni per riportarlo in Serie A.

Un club pronto all’assalto?

Che Tonali fosse un giocatore di primo livello si era capito durante la sua esperienza al Milan. Diventato immediatamente un leader della squadra, Tonali ha attirato l’attenzione dei miliardari del Newcastle, accettando poi l’offerta dei Magpies e trasferendosi in Premier League.

Ma si sa, il richiamo dell’Italia a volte potrebbe essere talmente forte da mettere da parte i propri progetti per il futuro e ricominciare da dove si è mosso i primi passi. Nonostante sia ancora un giocatore solido per il Newcastle, infatti, il centrocampista bresciano non escluderebbe del tutto questa possibilità. Un club in particolare starebbe pensando di fare uno sforzo economico e puntare proprio sul 24enne.

Un’offerta da 50 milioni

Dopo aver dato il benservito a Thiago Motta, la Juventus spera di riprendersi con la cura Tudor ma sa che molto dipenderà anche dal prossimo mercato. L’addio dell’ex allenatore del Bologna vuol dire dover provare a riparare gli errori fatti in fase acquisti, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Uno tra Douglas Luiz, Koopmeiners e Thuram potrebbe andare via e il posto lasciato libero potrebbe essere colmato proprio da Tonali.

Per riportare il centrocampista bresciano in Serie A, però, sarà necessario sborsare cifre importanti e convincere gli sceicchi a cedere la loro perla. Per portarlo via servirebbero infatti almeno 50 milioni di euro, cifra che il club torinese potrebbe spendere solo se dovesse arrivare la tanto sperata qualificazione in Champions e una cessione importante nello stesso ruolo. Sul suo canale YouTube, però, Fabrizio Romano ha smentito almeno per ora questa possibilità, ribadendo che il club inglese è intenzionato a trattenere il calciatore bresciano.