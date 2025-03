Calcio nel sedere all’avversario: l’arbitro ha visto tutto | Squalificato fino al 2026, follia in serie A

Una squalifica record per l’esperto difensore, ha preso a calci nel sedere l’avversario, un gesto che non è sfuggito al direttore di gara

Non ci saremmo mai aspettati un gesto del genere da parte di un Campione del Mondo e uno dei difensori più titolati in assoluto. Ha vinto tutto con il Real Madrid, diventandone il leader del reparto arretrato e, a pochi giorni dal suo 39esimo compleanno, ancora non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

La sua carriera si è svolta quasi interamente nella Liga spagnola, il massimo campionato del suo Paese. Era svincolato la scorsa estate e poteva rappresentare un’occasione per diversi club di serie A ma l’ingaggio elevato e le condizioni fisiche incerte non hanno convinto nessuna società italiana a offrirgli un contratto.

E così è ripartito dal Messico, firmando per il Monterrey, dove ha messo a segno già tre reti in cinque partite, indossando subito la fascia da capitano. Nonostante giochi in difesa, si è sempre contraddistinto anche sotto il punto di vista realizzativo, dimostrandosi un cecchino dagli undici metri e molto abile nel gioco aereo.

Questi pregi, che gli hanno consentito di avere un posto da titolare fisso anche in Nazionale, sono spesso andati in contrasto con atteggiamenti antisportivi e un eccessivo agonismo sul terreno di gioco.

Ha dato un calcio nel sedere a un avversario, rischia una squalifica da record

Nell’ultimo match giocato e vinto in casa dei Pumas, l’ex leggenda dei Blancos si è fatto buttare fuori nel recupero per un calcio nel sedere rifilato a un avversario e adesso rischia una maxi squalifica.

Secondo quanto riportato da TV Azteca, infatti, secondo il regolamento interno della Liga MX, potrebbe stare fuori fino a 15 partite. Un episodio che ha ancora più dell’incredibile se si pensa che è avvenuto a pochi minuti dal termine e con il risultato già messo in cassaforte.

Nessun calciatore aveva mai ricevuto 30 espulsioni in carriera

Lui è Sergio Ramos che con questo cartellino rosso ha battuto un record, raggiungendo quota 30 espulsioni in carriera, di cui 11 dirette e 19 per somma di ammonizioni.

Il centrale spagnolo ha staccato, in questa personale e particolare classifica, Baloy, fermo a 29, e l’ex Juventus e Inter Felipe Melo, con una in meno.