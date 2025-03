L’azzurro si è rotto il legamento crociato: ULTIMORA serie A | Stagione finita per il difensore

La stagione non può che dichiararsi conclusa in seguito al bruttissimo infortunio subito: è costretto ad operarsi

I tifosi speravano non arrivasse questo comunicato ma purtroppo han dovuto leggerlo. Il bollettino medico reso noto dal club sul proprio sito ufficiale ha dato una bruttissima notizia: il difensore ha ufficialmente terminato la sua stagione di Serie A.

Una enorme perdita per il mister, i suoi compagni e la sua tifoseria, essendo uno dei pilastri principali della squadra. Stava vivendo una delle migliori annate della sua carriera ma il destino è stato così crudele con lui a tal punto da riservargli un terribile infortunio.

Già le sensanzioni avute nel rettangolo verde di gioco non erano buone. Un movimento innaturale in seguito allo scontro con gli avversari, che non prometteva nulla di buono. E gli esami strumentali non hanno fatto altro che confermare il presentimento: dovrà operarsi.

Sarà inevitabile per l’atleta, che ha dato ufficialmente forfait. Dovrà ricorrere forzatamente ad un intervento chirurgico per riparare la grave lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimanendo ai box a lungo.

Giornata storta

Parliamo di Alberto Dossena, centrale difensivo titolare del Como di Cesc Fabregas, la squadra rivelazione di questo campionato. Il club lariano ha dovuto rinunciare al classe 1998 nella 29esima giornata disputata contro il Milan di Sèrgio Conceição, terminata 1-2 a favore dei rossoneri.

Oltre al danno anche la beffa. Non solo il club lariano ha perso il suo miglior difensore in rosa ma anche la partita. Nonostante fossero in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Lucas Da Cunha e avessero dominato il primo tempo, si sono fatti rimontare nella seconda metà di gioco da Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, i due protagonisti del Diavolo di questa annata.

Comunicato ufficiale

Segue il comunicato ufficiale del club: “Como 1907 comunica che gli esami strumentali, eseguiti sul calciatore Alberto Dossena a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Milan-Como, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. Dossena si sottoporrà ad intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Poliambulanza di Brescia”.

Una tegola pesantissima in vista del finale stagione da disputare. Era la figura più affidabile della retroguardia dei biancoblù, di vitale importanza nel momento più cruciale. In una circostanza difficile come questa adesso toccherà al tecnico spagnolo reinventarsi, con l’obiettivo di non peggiorare i risultati e continuare a provare a scalare le posizioni in classifica. Nel mentre ci si augura che Dossena torni quanto prima in campo al massimo della forma, puntando al rientro nei primi di Settembre.