Conte si asciuga le lacrime: alla fine il Presidente ci è riuscito: “Osimhen rimane” | Tifosi impazziti di gioia

De Laurentiis è riuscito finalmente ad accontentare Antonio Conte: i tifosi sono al settimo cielo, Osimhen non parte

Spesso il Presidente De Laurentiis viene accusato dalla sua stessa tifoseria di non essere un vincente e di non voler investire nel club. I numeri però dimostrano l’esatto contrario ed esplicano perfettamente quanto tempo e denaro abbia investito nella SSC Napoli.

Basterebbe guardare lo scorso calciomercato estivo. Oltre 150 milioni utilizzati per rivoluzionare la rosa nonostante la mancata cessione di Victor Osimhen, anche se da molti è stata ritenuta una mossa doverosa per i disastri commessi durante il corso della scorsa stagione.

La stessa idea si espande sulla scelta dell’allenatore. Sono contentissimi che sia arrivato Antonio Conte ma reputano sia stata una opzione forzata dover prendere una figura del suo calibro dopo aver ingaggiato Garcia, Mazzarri e Calzona in 10 mesi.

Il suo modus operandi adottato in estate però ha dato i suoi frutti ed ha fatto dimenticare quanto successo. La squadra partenopea è attualemnte tra le favorite per la vittoria del tricolore. Sta lottando con Inter ed Atalanta, in una battaglia che probabilmente si concluderà verso le ultimissime giornate di Serie A.

Nuovi problemi

I meccanismi del giocattolo però si sono usurati durante la sessione di calciomercato invernale. L’addio di Kvaratskhelia ha compromesso la forza della squadra e nonostante i 75 milioni incassati non è arrivato nessun sostituto. Si sono dunque affidati al neo arrivato David Neres, che però dopo un paio di settimane ha dato forfait, rimanendo ai box per oltre 2 mesi.

Una decisione avventata dato il delicatissimo momento che gli azzurri stanno vivendo e che ha incrinato il rapporto tra il mister leccese ed il Presidente. Fino ad ora era praticamente certa una separazione al termine della stagione ma tutto è cambiato con la notizia uscita nell’ultima ora su tutti i giornali.

Il bomber resta

L’annuncio riguarda Victor Osimhen. Il bomber nigeriano sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del Galatasaray, con una media vicina al gol per partita. Dei numeri così straordinari che hanno convinto il Presidente Abdullah Kavukcu a tenerlo, cercando di convincerlo in tutti i modi di restare. Una situazione fattibile dato l’amore del classe 1998 per la maglia giallorossa: “Il trasferimento di Osimhen è stato un sogno. È arrivato e sta giocando con noi. A gennaio si diceva che sarebbe andato via, ma è rimasto. Ama molto il Galatasaray. Attualmente è l’unico sogno dei nostri rivali”.

Ci sono già tanti top club su di lui pronti a strapparlo via dalla Turchia e dall’Italia ma il club della Super Lig sembrerebbe pronto ad esercitare i 75 milioni di euro di clausola, parte dei quali verrebbero finanziati dalla vittoria del campionato. Sarebbe un guadagno importante per il Napoli che permetterebbe a De Laurentiis di aumentare il budget a disposizione da investire in vista della prossima stagione. Un’annata complicata dato che si dovrà lottare per 4 competizioni, dando così a Conte una squadra ancor più competitiva.