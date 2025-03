Il rossonero si è operato: ULTIMORA, stagione finita | Il comunicato ufficiale del club

Il club ha annunciato la notizia sul proprio sito ufficiale: il rossonero si è dovuto operare, stagione finita

Il bollettino medico diramato sul club sul proprio sito uffiicale ha dato una terribile notizia. Il calciatore non sarà più disponibile per il proprio mister, la propria squadra e la sua tifoseria, dichiarando ufficialmente forfait in seguito all’infortunio subito.

Come si suol dire, oltre il danno anche la beffa. Questo perchè il club, oltre ad aver perso uno dei loro migliori interpreti dato che è stato costretto a fermarsi durante l’ultimo match di Champions League disputato, ha dovuto anche dire addio alla competizione.

Si parla di un serissimo colpo subito alla spalla, che inevitabilmente lo obbliga a terminare anticipatamente la stagione. Uno dei modi peggiori per chiudere l’annata ma doveroso dato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico che lo terrà fuori a lungo.

A questo succederà un periodo di riabilitazione che però sancisce definitivamente la fine della sua avventura in maglia rossonera. Questo perchè l’atleta era in prestito da Gennaio e tornerà ufficialmente alla squadra proprietaria del suo cartellino in estate in seguito allo stop.

Fine dei giochi

La vicenda ha luogo nel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, in lotta con il Bayern Monaco per la vittoria della Bundesliga. Ed è proprio contro i bavaresi, nel derby tedesco in Europa che ha visto quest’ultimi vincenti, che il suo difensore ha dovuto forzatamente lasciare il terreno di gioco.

Si tratta di Mario Hermoso. Il classe 1995 si era recentemente trasferito in Germania dopo 6 mesi tutt’altro che felici nella squadra della Capitale d’Italia ma la vita non ha previsto per lui un destino migliore. Solamente 7 presenze nella rosa dei Die Werkself, di cui l’ultima rivelatasi fatale, segno di una stagione totalmente da archiviare.

Comunicato ufficiale

Dopo essersi operato nella giornata di Martedì 18 Marzo, la società ha rilasciata un comunicato ufficiale: “Mario Hermoso è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico ben riuscito a Madrid. Il difensore resterà fuori fino alla fine della stagione e completerà la sua riabilitazione a Leverkusen. Gli auguriamo una pronta e buona guarigione”.

Nella speranza che tutto vada per il verso giusto, il Bayern non punterà più su di lui, lasciandolo ritornare alla Roma. Farà ritorno a Trigoria, avendo firmato meno di un anno fa un contratto da svincolato fino al 30 Giugno 2027, ma dovrà comunque cercarsi una nuova destinazione. Neanche i giallorossi lo ritengono parte del loro progetto, motivo per cui è arrivato per lui il momento di lasciarsi tutto alle spalle e di voltare totalmente pagina.