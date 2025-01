Fai come De Ketelaere: altro rossonero da Gasperini | Una barca di soldi per il Milan

Un altro rossonero si tinge con i colori nerazzurri: in chiusura all’Atalanta l’operazione De Ketelaere 2.0

I rossoneri stanno vivendo una stagione molto complicata, difficile da analizzare. Dal cambio allenatore a campionato in corso agli scarsi risultati ottenuti in Serie A, a dispetto degli ottimi successi in Coppa Italia ed in Champions League.

C’è la difesa che balla, non convince e viene costantemente messa sotto prova, c’è un atteggiamento sbagliato nei confronti di alcune partite, e ci sono calciatori che mancano a causa di un errato calciomercato estivo, rivendicato dalla stessa dirigenza.

Ci sono posizioni, soprattutto quella della punta centrale, che creano seri problemi al Diavolo. E per questo nasce spontaneo per molti pensare allo scarto immediato di Charles De Ketelaere, che sotto la guida di Gasperini è diventato uno dei calciatori più incisivi dell’Atalanta.

La sua prima ed unica stagione con il Milan non ha per nulla convinto, e lo testimoniano i numeri con zero gol all’attivo. C’era però chi credeva nel suo potenziale, come lo stesso Paolo Maldini che lo acquistò, ma non la società, che non ha saputo aspettarlo abbastanza.

Tanti rimpianti

Un importante investimento vanificato nel nulla, del quale oggi il club si pente amaramente. Ad oggi, con la giusta iniezione di fiducia riesce ad esprimersi al meglio, anche in più ruoli, e ad essere determinante per la Dea in tutte le competizioni, come lo era al Club Brugge.

Sembra però che i rossoneri non abbiano imparato la lezione. Questo perchè è in arrivo alla corte della squadra Campione in carica dell’Europa League un altro talento che ha vestito la maglia del Diavolo, che potrebbe rappresentare l’ennesimo rimpianto.

Pronto per il salto di qualità

Parliamo di Daniel Maldini, figlio e nipote d’arte di una dinastia storica del calcio italiano. Il classe 2001 sarebbe stato scelto come sostituto di Ademola Lookman, costretto a restare ai box per circa un mese per mezzo di un forte fastidio al ginocchio avvertito durante l’ultimo allenamento.

È stato frequentemente seguito nelle sue partite al Monza, dove ha trovato continuità sia nel minutaggio che nelle prestazioni. Ha una clausola da 12 milioni di euro, attivabile però solo da Luglio, con i brianzoli che non vorrebbero privarsi di lui per non perdere le speranze di acciuffare la salvezza. Su Maldini ci sono anche Inter, Juventus e Fiorentina ma a prescindere dalla destinazione chi guadagnerà un’importante cifra sarà proprio il Milan di RedBird, che alla sua cessione si assicurò il 50% della sua futura rivendita dal club lombardo.