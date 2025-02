Per Marotta era un predestinato, dal nerazzurro alla Fiorentina | Manca solo la firma

Marotta lo considerava un crack del calcio italiano: è tutto fatto per il passaggio dai colori nerazzurri al viola della Fiorentina

Questo calciomercato invernale non smette di regalarci sorprese. Siamo praticamente agli ultimi giorni prima della chiusura ufficiale alla mezzanotte del 3 Febbraio e c’è così tanto in ballo che è impossibile star dietro alle notizie continuamente postate.

Si stanno muovendo praticamente tutte le società italiane, con la volontà di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Difatti, come riportato da transfermarkt sono già tanti gli arrivi in Serie A, pronti a scendere in campo nelle prossime partite.

Questo mese è tra i più importanti nell’intera annata per i club. Rappresenta una fondamentale opportunità da cogliere, che sia per raggiugere un obiettivo prefissato o per correggere il tiro e provare a cambiare le sorti di una stagione.

I nuovi acquisti renderanno ancor più imprevedibile l’esito della classifica. Analizzando il tabellone nulla è già deciso fino ad ora ma ciò che è sicuro è che le posizioni attuali subiranno delle variazioni, mantenendoci incollati agli schermi fino alle ultime giornate.

Addio del pupillo di Marotta

Tra le tante trattative, c’è una che coinvolge un nerazzurro. Si tratta di un calciatore conosciutissimo in Italia, particolarmente stimato da Giuseppe Marotta sin dai suoi esordi, che ha deciso di cambiare squadra per trovare più spazio e dimostrare le sue potenzialità.

Siamo agli sgoccioli del calciomercato e manca pochissimo per delineare la trattativa. Si attende solamente la fumata bianca ed il comunicato ufficiale da parte del club, che lo dichiarerà come un nuovo calciatore della Fiorentina di Raffaele Palladino.

Un’altra occasione

Per cercare di uscire da questo brutto periodo dopo un inizio di campionato scoppiettante, la Viola sta puntando tutto su Nicolò Zaniolo. Il classe 1999 è pronto a trasferirsi a Firenze, in attesa del via libera da parte dell’Atalanta, che è in procinto di annunciare l’acquisto di Daniel Maldini dal Monza per un totale di 14 milioni di euro, e del Galatasaray che detiene il suo cartellino.

Il Presidente Commisso verserà metà del prestito oneroso che la Dea avrebbe dovuta riconoscere al club turco(3 milioni, quindi 1.5), così come metà del suo stipendio(2,5 milioni netti e quindi 1,2). La formula di vendita è basa sul diritto di riscatto, che potrà diventare d’obbligo al raggiungimento del 65% delle presenze stagionali, fissato a 16 milioni di euro più 3 di bonus, legati ai risultati del club. È praticamente fatta.