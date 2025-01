Berrettini, cambia tutto per il 2025: “Devo riflettere” | Stagione a rischio

⁠L’inizio di stagione sta facendo riflettere Matteo Berrettini, vuole prendersi del tempo per capire se è ancora nelle condizioni per giocare

Matteo Berrettini aveva concluso nel migliore dei modi la stagione 2024 conquistando da protagonista la Coppa Davis con la Nazionale italiana. L’anno prima non aveva potuto partecipare a causa dell’infortunio e stavolta ha avuto modo di alzare il trofeo, dando il suo contributo al trionfo italiano.

L’inizio del nuovo anno non è stato dei migliori. Ha salutato gli Australian Open 2025 al secondo turno, dove è stato sconfitto da Holger Rune, poi a sua volta eliminato agli ottavi da Jannik Sinner.

Nel post partita ha dichiarato: “Sono arrabbiato. E questa è una cosa buona, perché significa che sto bene. Ho voglia di tornare subito in campo”.

Un k.o. arrivato con due tiebreak. Il danese non ha certo disputato la sua partita migliore, però in quattro set è riuscito comunque a qualificarsi al turno successivo.

Una partita persa in alcuni momenti fondamentali, inizio in salita di stagione per Berrettini

Il giornalista di Tuttosport Pierro Guerrini ha parlato del momento del tennista azzurro a Mowmag: “Lui credo debba ancora recuperare pienamente la fiducia, perché alcuni colpi che ha fallito, quando ormai lo scambio era quasi concluso a suo favore, non si sbagliano per problemi atletici o carenza di mobilità, non si è mosso male”.

Una gara che poteva avere un esito diverso, con alcuni scambi che hanno fatto la differenza. Si conclude in anticipo l’avventura nel Grande Slam australiano, con la sensazione che Berrettini avrebbe potuto andare ben oltre il secondo turno.

L’attuale posizione nella classifica ATP, gli scenari futuri per il 28enne

34esimo posto nel ranking mondiale maschile per Matteo Berrettini, una posizione che ha recuperato dopo essere uscito dalla top 100 in seguito alla lunga assenza per un problema fisico e un lento recupero.

Il giornalista esclude che abbia un blocco mentale ma che debba riflettere sul proseguo della carriera: “Non credo a problemi psicologici perché, se così fosse, non li risolverebbe con una semplice pausa tornando a giocare al livello che gli compete”.