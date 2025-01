Sinner, colpo basso al collega: battuto un altro record | Non l’ha presa bene

Ancora prima del trionfo agli Australian Open, Jannik Sinner ha battuto un altro record, il collega non l’ha presa bene, ecco la sua reazione

Jannik Sinner ha battuto in modo netto Zverev e ha vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open. Il numero 2 del Mondo è stato sconfitto in tre set, al termine di una gara dominata dall’altoatesino che si è reso protagonista di due break decisivi nel primo e nel terzo set e ha indirizzato il match a proprio favore vincendo anche il tie-break nel secondo.

Una prova di forza enorme per il tennista azzurro che inizia la nuova stagione come aveva concluso la precedente, dimostrandosi ancora una volta l’avversario da battere, volenteroso di confermare la vetta del ranking Atp che resiste da più di otto mesi.

La soddisfazione dell’intero movimento tennistico italiano, con ben 11 atleti nella top 100, risultato che testimonia la crescita della Federtennis che si augura che le imprese di Jannik possano diventare un esempio per molti giovani che decidono di cimentarsi in questo sport.

I complimenti sono arrivati da molti colleghi, colpiti dalla superiorità tecnica e mentale del numero 1 che non si pone più limiti e non si accontenta mai, certo di potersi sempre migliorare.

Due record sono stati battuti, Sinner si dimostra ancora una volta il più forte

A Melbourne, in occasione degli Australian Open 2025, Jannik Sinner non ha fatto sconti a Nicola Pietrangeli, eguagliando ben due record che deteneva incontrastato.

L’altoatesino ha raggiunto la quinta semifinale negli ultimi sette tornei del Grande Slam disputati, un traguardo che gli ha consentito di bissare il record di Pietrangeli come tennista italiano con più semifinali a livello Major in carriera, come i dieci quarti di finale, raggiunti sempre dall’ex campione.

Il calendario dei prossimi impegni, una stagione in cui Sinner vuole consacrarsi

Ma Jannik non ha intenzione di riposarsi. Dopo l’ennesimo trionfo è tempo di pensare al proprio torneo, quello di Rotterdam in Olanda, un ATP 500 in programma dal 1 al 9 febbraio dove parteciperà per tenersi in allenamento e consolidare la vetta della classifica.

Una stagione che è appena iniziata e che avrà diversi impegni prestigiosi, come gli Internazionali BNL d’Italia a Roma a maggio, che lo scorso anno Sinner ha dovuto saltare a causa di un infortunio.