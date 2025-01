“Ancora insieme a lei”: spuntano le foto di Hamilton ai box | Paparazzato subito

La sua avventura alla guida del cavallino non è ancora iniziata ed è già su tutti i giornali: Hamilton paparazzato ai box

Per la Formula 1 ma soprattutto per i tifosi della Ferrari si apre un nuovo storico capitolo. Lewis Hamilton, il 7 volte Campione del Mondo alla guida di una monoposto nella massima serie, è diventato un nuovo pilota della rossa.

La sua avventura è iniziata pochi giorni fa, presentandosi alla sede di Maranello in via Enzo Ferrari 27. Ad accoglierlo nella piazzetta della pista di Fiorano c’erano il Team Principal Fred Vasseur e il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna.

Ha scattato le sue prime foto, tra cui una con la Ferrari F40, sua supercar preferita, che è diventata quella con più likes sulla pagina ufficiale Instagram della F1 nella storia. Non una casualità ma la conferma di uno degli eventi più celebri di sempre di questo sport.

L’addio a Mercedes e l’approdo in Ferrari rappresenta una svolta significativa per la Scuderia. Con questo colpo è riuscita ad unire la sua tradizione leggendaria con il talento di uno dei più grandi. E chissà se proprio alla guida della rossa diventerà il pilota con più titoli di tutti i tempi..

Un sogno che diventa realtà

Il pilota britannico ha finalmente esaudito uno dei suoi sogni: “Ci sono giorni che sai ricorderai per sempre. Oggi, il mio primo da pilota della Scuderia Ferrari HP, è certamente uno di quelli. Nella mia carriera ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre tenuto stretto il sogno di correre in rosso. Non potrei essere più felice oggi che questo sogno si realizza.“

Difatti non vede l’ora di iniziare: “Sono incredibilmente grato a John Elkann, Benedetto Vigna, Fred Vasseur e a tutti in Ferrari per la fiducia che hanno riposto in me e per avermi reso parte di questa famiglia. Sono entusiasta di iniziare questa nuova era e di incominciare a lavorare con un gruppo di persone di talento che sono per me fonte di grande ispirazione. Mi impegnerò per dare il massimo per il team, per l’azienda e per i tifosi“.

Insieme a lei

Subito dopo si è messo alla guida a Fiorano per testare la vettura SF-23, il tutto mentre i tifosi gli intonavano il coro “Portaci, portaci, portaci il mondiale”. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo, in particolare quella che lo ritraeva nei box insieme ad una donna vestita con i colori Ferrari.

Si tratta di Angela Cullen, la sua storica fisioterapista neozelandese, sancendo la reunion tra loro dopo la separazione ufficializzata 2 anni fa. Ma non solo, insieme a lei c’erano i suoi genitori, Piero Ferrari e l’ingegnere di pista dell’inglese, Riccardo Adami. Presenze fondamentali, alle quali Hamilton teneva fortemente per il suo primo giorno in Ferrari.