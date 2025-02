Doppio incidente FERRARI: l’esordio è un disastro, i piloti sembrano due dilettanti

Tutto l’entusiasmo per la nuova Ferrari è svanito in un attimo: il debuto dei piloti è stato una catastrofe

I tifosi della Ferrari non si perdono d’animo. Continuano a tifare indistintamente la loro Scuderia con l’auspicio di vederla vincere sia nella categoria piloti, con l’ultimo trionfo nel 2007, sia nel Mondiale dei Costruttori, il cui ultimo successo risale al 2008.

L’entusiasmo e la speranza che ciò accada è salito notevolmente dall’arrivo del nuovo pilota. Con l’addio di Carlos Sainz è entrato a far parte della famiglia rossaLewis Hamilton, detentore di 7 Mondiali vinti alla pari con Michael Schumacher.

Non è più un ragazzino dati i suoi 40 anni ma ha trovato nella monoposto di Maranello un nuovo stimolo per combattere in pista. Ha realizzato il suo sogno avuto fin da bambino di guidarla ed adesso si pone l’obiettivo di diventare il più titolato di sempre della Formula 1.

Sarà lo stesso per Charles Leclerc, che però insegue il suo primo titolo in carriera a differenza del britannico. Un desiderio che ha doppia valenza, sia per la sua carriera sia per esaudire quello del padre espresso prima della scomparsa.

Inizio con il piede sbagliato

Entrambi hanno guidato la SF-23 di 2 anni fa, come da regolamento dei TPC prima di passare alla nuova vettura. Un debutto amaro, dato che durante i test privati fatti a Barcellona, hanno già registato il primo incidente alla guida della Ferrari.

Nella seconda giornata di prove, l’ex McLaren e Mercedes, ha perso il controllo nella parte finale del tracciato. Una disattenzione che l’ha indotto a schiantarsi contro le barriere del circuito, riportando seri danni alla vettura sia alle sospensioni che alle componenti aereodinamiche.

Giudizi pesantissimi

Non c’è stata nessuna conseguenza per Hamilton nella sua seconda uscita, che però ha costretto il suo compagno di Scuderia a non scendere in pista dato che i meccanici non sono riusciti a ripararla in tempo. Ennesima stangata per il monegasco, che già la scorsa settimana a Fiorano aveva potuto compiere pochi giri a causa della forte pioggia che si è abbattuta sul circuito.

Una circostanza che ha fatta scatenare sia i fan che gli hater sui social Network. In un attimo parte dell’opinione popolare ha cambiata il suo parere, dichiarando i due piloti inadatti al sogno di vincere nuovamente il Mondiale. Giudizi pesantissimi, all’insegna della nuova stagione di F1, che pur non essendo ancora iniziata, è già più tesa della corda di un violino.