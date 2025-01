Era il preferito di Spalletti, lascia il calcio e va con i dilettanti | Retrocessione assurda

Era uno dei preferiti di mister Spalletti, lascia il grande calcio per andare a giocare con i dilettanti: decisione assurda

Prima aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Nelle ultime ore ha cambiato idea ritornando a mettere gli scarpini. Lo fa a 36 anni aiutando un club di dilettanti. Una decisione che ha inevitabilmente spiazzato gli addetti ai lavori.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti. La firma, infatti, è avvenuta proprio nelle ultime ore. Un calciatore che ha dato molto al mondo del calcio, ma che avrebbe potuto fare molto di più.

Soprattutto per via dei suoi comportamenti “extra-calcistici” ritenuti non idonei dai suoi allenatori. Soffermandoci proprio sui tecnici che ha avuto è stato uno dei preferiti dell’attuale commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti.

Un contratto che è stato stipulato fino al termine della stagione sportiva, ovvero il 30 giugno 2025. L’atleta, inoltre, ha già iniziato ad allenarsi con la nuova squadra ed i suoi compagni di squadra. Non è da escludere che a breve possa arrivare anche l’esordio.

Mi ritiro, anzi no: il big cambia idea e rimette al piede gli scarpini

Radja Nainggolan trova ancora un modo per far parlare di sé. Soprattutto per quanto riguarda il calcio. Il 36enne, vecchia conoscenza del calcio italiano (Cagliari, Roma ed Inter), ha firmato nelle ultime ore il contratto che lo legherà al club belga del Lokeren-Temse. La squadra, che milita nella seconda divisione belga (l’equivalente della nostra Serie B), non sta affatto attraversando un buon momento visto che si trova all’11mo posto su 16. Un acquisto comunque di lusso per il club che spera di ottenere una tranquilla salvezza grazie all’esperienza del “Ninja”. Come riportato in precedenza, però, questo tipo di annuncio sorprende tutti.

Soprattutto perché Nainggolan aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato la scorsa estate, dopo aver terminato il rapporto lavorativo in Indonesia con il Bhayanhkara FC. Dopo il ritiro si stava divertendo con il “calcio a 5” nel Mechelen. Anche se la sua ultima esperienza in Europa è avvenuta sempre in Belgio, ma con la casacca del Royal Antwerp. Squadra dove, nell’ottobre del 2022, è stato cacciato per motivi comportamentali che non rispecchiavano l’idea della società. Il calciatore ha effettuato il primo allenamento nella mattinata di mercoledì 22 gennaio.

Ritorna al calcio giocato, possibile esordio a breve: a 36 anni vuole ancora divertirsi

Il suo nuovo club, con un lungo comunicato pubblicato sui social, ha presentato il nuovo acquisto come rinforzo di esperienza e, soprattutto, di qualità. Nella nota è stato precisato che l’atleta, nonostante il ritiro, si è mantenuto sempre in forma grazie ad un preparatore atletico privato. L’obiettivo della società è quello di ottenere, quanto prima, l’idoneità sportiva per l’imminente partita di campionato contro il Lierse SK. La volontà è quella di farlo esordire proprio nel match del weekend.

Molto difficile che questo avvenga per il semplice motivo che la Federcalcio indonesiana deve presentare una serie di documenti. L’iter, in ogni caso, è già in corso. Per Nainggolan si tratta, senza ombra di dubbio, di una nuova esperienza. Soprattutto per un calciatore che ha disputato oltre 600 partite (tra nazionale belga e club) andando a segno in 67 occasioni.