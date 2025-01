Mister, torni subito? Riecco Fonseca: progetto fallito, il club torna sui suoi passi

Il progetto del club ha incredibilmente toppato. Paulo Fonseca richiamato: è pronto a ritornare ad allenare

Secondo le ultime voci, Paulo Fonseca potrebbe già tornare ad allenare. In molti credevano che sfruttasse questa seconda parte di stagione rimanente per prendersi una pausa ma ha dimostrato di esser già pronto per una nuova avventura.

Ad avvalorare l’ipotesi di uno stop è stata la sua ultima esperienza in Serie A, da allenatore del Milan. In totale 5 mesi di lavoro alla guida della squadra rossonera, che oggettivamente non sono risultati essere i migliori della sua carriera.

Tante difficoltà sulla panchina del Diavolo. Scarsi risultati raggiunti, soprattutto in campionato, frutto di un feeling che non è mai nato con i suoi calciatori. Tante discussioni e tante complicazioni nel fargli applicare i suoi schemi dal primo all’ultimo giorno.

A mettere la cosiddetta ciliegina sulla torta è stato il suo addio. La partita fatale è stata proprio quella contro una sua ex squadra, la Roma, comunicando egli stesso l’esonero all’uscita dallo Stadio, ringraziando i tifosi per il supporto ed il club per l’opportunità avuta.

Nuova panchina

Succeduto da un suo connazionale, Sergio Conceiçao, è pronto a ritornare nell’area tecnica, mettendosi definitavamente alle spalle la breve parentesi con il Milan. Ha trovato una nuova squadra, che lo ha scelto per risollevarsi dal periodo buio che sta attualmente trascorrendo.

Si ritroverà in una situazione davvero ostica: è stata clamorosamente eliminata dalla Coppa di lega da una formazione di quinta divisione, ha pareggiata in campionato ed è attualmente fuori dalle posizioni d’accesso alle fasi ad eliminazioni diretta della Champions League.

Ritorno in Francia

Parliamo dell’Olympique Lione, la cui posizione del suo allenatore, Pierre Sage, è attualmente in bilico. La tifoseria dei Les Gones sta contestando aspramente l’operato del club, tanto da convincere il patron John Textor a cambiare allenatore per dare una scossa a questa stagione.

L’idea è di affidarsi a Fonseca perchè ha già dimostrato di saper lavorare bene in Ligue 1, portando il Lille a qualificarsi in Champions League. Il mister era già stato accostato da due squadre di Premier League, West Ham ed Everton, che però hanno virato su altri profili, ma il Lione dovrebbe essere la sua soluzione definitiva. Nelle prossime ore si saprà quale sarà il suo destino, per il momento attende che il club risolva i suoi problemi finanziari, chiudendo definitivamente il rosso da 175 milioni di euro che avrebbe comportato la retrocessione.