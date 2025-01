Nerazzurro di nuovo out: per la Champions è un disastro | L’allenatore non ne ha 11

Ancora una volta non sarà della gara. Il nerazzurro è di nuovo out e ora per la Champions l’allenatore si ritrova con pochissimi giocatori.

Sale la preoccupazione in casa nerazzurra a poche ore dalla sfida decisiva di Champions League. La tensione è ormai palpabile e il tecnico si ritroverà a dover affrontare l’ennesima emergenza durante un match cruciale per la stagione.

Tra indisponibilità, acciacchi e scelte obbligate, il mister non potrà fare affidamento su tutti gli uomini della rosa, per affrontare un avversario che non deve essere assolutamente sottovalutato.

Ma a poche ore dal match la situazione si aggrava. Un giocatore nerazzurro è di nuovo out, certificando il fatto che per lui continuano i problemi fisici. Il nuovo infortunio lo costringerà a guardare la partita dalla tribuna e il mister dovrà fare a meno di una pedina fondamentale per la gara di stasera. Vediamo di chi si tratta e perché è ai box.

Il nerazzurro non ci sarà nella sfida di Champions

Sarà ancora out Nicolò Zaniolo per la prossima sfida di Champions League dell’Atalanta contro lo Sturm Graz. L’esterno offensivo ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro nell’ultimo allenamento a Zingonia.

Un problema che lo ha costretto a lasciare la rifinitura e che non gli permetterà di scendere in campo al Gewiss Stadium contro lo Sturm Graz. Il calciatore sarà infatti sottoposto ad ulteriori accertamenti per valutare meglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Continuano dunque le difficoltà per Zaniolo, che dovrà affrontare un nuovo infortunio e le difficoltà di un futuro recupero.

Assenze importanti per la prossima sfida di Champions

Ancora una grana, quindi, per mister Gasperini, il quale dovrà fare i conti non solo con l’assenza di Zaniolo, ma anche con l’out di Kossounou e Scamacca. Ora le assenze iniziano a diventare un problema serio per l’Atalanta. I nerazzurri hanno però recuperato definitivamente Retegui e potranno quindi contare sulla presenza dell’italo-argentino nella sfida di Champions.

La partita contro lo Sturm Graz sarà un crocevia fondamentale. Una vittoria si tradurrebbe nell’ipoteca qualifica tra le prime otto squadre d’Europa. Gli austriaci non sembrano poter rappresentare un ostacolo così complicato per l’Atalanta, ma è importante non sottovalutare l’avversario, soprattutto alla luce dei recenti infortuni a cui Gasperini dovrà fare attenzione.