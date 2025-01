Inter, tacchettata da terra: tre giornate di squalifica da prova tv | “Arbitro incompetente”

È arrivata la sentenza ufficiale, brutto gesto ma squalifica per tre giornate di campionato per l’avversario: proteste contro l’arbitro

L’Inter di Simone Inzaghi è cascata nel momento più importante della stagione, ed ancora una volta contro la stessa squadra, il Bologna. I rossoblù sono davvero un incubo per i nerazzurri negli ultimi anni e chissà se anche quest’anno si riveleranno fatali per la vittoria del campionato.

Lo furono già nell’anno in cui il Milan vinse lo Scudetto ed anche adesso si è intromessi la squadra di Vincenzo Italiano. Una brusca frenata per il Biscione, che nelle ultime 3 gare in tutte le competizioni ha collezionato solamente una vittoria.

La serata era già partita in salita, presagio che non dovesse terminare nel migliore dei modi. Prima la rete di Castro, poi la rimonta di Dumfries e Lautaro ed infine gol di Holm nella ripresa, che spezza ogni speranza di scavalcare il Napoli in classifica.

Lo stato d’animo dell’Inter si è letto durante tutta la gara, a partire dal mister piacentino, particolarmente agitato. Tanti cambi tecnici e tattici nell’arco dei 90′ ma non è stato abbastanza: il Bologna è ancora un caro tabù da sfatare.

Ottima prova

Diverso il risultato ottenuto dalle ragazze, che sono riuscite a vincere in un campo difficilissimo come quello di Roma. Grazie alla vittoria in trasferta per 1-2 hanno staccato di 3 punti proprio le giallorosse, proiettandosi al secondo posto del tabellone.

Una sconfitta che non è andata giù alla squadra capitolina, soprattutto per la decisione presa dalla terna arbitrale durante lo svolgimento della gara. Una scelta, che a loro detta avrebbe condizionato la partita agevolando le nerazzurre nel trionfo, ora a –7 dalla Juventus capolista.

Roma femminile furiosa

Non si arrestano le polemiche del club giallorosso per l’espulsione della sua attaccante, Valentina Giacinti. La classe 1994 è stata punita per aver colpita Bowen in uno scontro di gioco, che però a sua volta aveva compiuto il medesimo gesto senza avere provvedimenti disciplinari.

Presa a tacchettate dalla 24 dell’Inter mentre era per terra,ha subito un calcio dalla 3 dell’Inter mentre era per terra (e ci sono immagini chiare)e si becca 3 giornate di squalifica perché l’incompetente dell’arbitro non sa fare il suo lavoro.

VERGOGNA🤮 @FIGCfemminile @AIA_it pic.twitter.com/VVzy7kBo30 — Gio🐺 (@weirdgio) January 14, 2025

L’episodio è avvenuto al 24‘ del primo tempo, con la neozelandese che è entrata duramente sull’italiana, che ha reagita sgambettando l’avversaria. È stata così squalificata, con la Roma che ha persa giocando per 70′ con una calciatrice in meno e terminando la sua lunghissima striscia di imbattibilità di 25 partite. Una sanzione deliberata dall’arbitro Andreano di Prato ha fatto infuriare sia i tifosi, come si legge nei social, che l’allenatore, che non è riuscito a trattenersi ai microfoni RAI: “Possiamo giocare contro le squadre avversarie, non contro altro. Giacinti ha tre tacchetti sulla coscia. Contro la Juventus speriamo di giocare in undici contro undici fino alla fine”.