Venduto da fuori rosa: 4 milioni al Milan | Cessione per disperazione

Arriva la decisione: il giocatore sarà venduto da fuori rosa. La cessione porterà nelle casse del Milan circa 4 milioni di euro.

Con l’inizio del mercato di gennaio, il Milan cercherà di approfittare della finestra di acquisti e cessioni per mettere a punto dei cambiamenti utili non solo alla qualità della rosa, ma anche al bilancio societario.

Ecco perché in questa importante e delicata fase di trattative non l’attenzione non è rivolta in maniera esclusiva agli acquisti. I dirigenti rossoneri sono infatti al lavoro per mettere a punto anche delle cessioni e fare cassa.

Ecco perché in casa Milan sembra essere tutto deciso per dare il via ad una cessione di un giocatore ormai fuori rosa. A breve dovrebbe arrivare una cessione che porterà nelle casse rossonere circa 4 milioni di euro.

Cessione importante per il Milan

Luka Romero era arrivato a Milano dopo una stagione niente male – da esordiente – con la Lazio. Tuttavia, il calciatore argentino, nato in Messico, non sembra aver conquistato un posto importante tra le fila rossonere ed è stato quindi girato in prestito all’Alaves.

Avventura che, tuttavia, ha portato nelle gambe del giocatore solo 318 minuti di calcio giocato. Il classe 2004, così come il Milan, non sembra per nulla soddisfatto dell’andamento del suo prestito e vorrebbe cambiare. Secondo quanto riportato da Cesar Luis Merlo, esperto giornalista sportivo, Romero potrebbe approfittare della finestra di mercato di riparazione per approdare al Cruz Azul. La squadra messicana avrebbe infatti vinto la concorrenza con il Guadalajara e il Chivas.

Introiti per il Milan

Dunque Romero sembrerebbe in uscita dal Milan e la destinazione finale del giocatore dovrebbe essere proprio quella del Cruz Azul. Una cessione che porterebbe nelle casse del Milan tra i 3,5 e i 4 milioni di euro. Una scelta che sembra poter trovare l’appoggio dello stesso giocatore, voglioso di fare nuove esperienze e giocare molto di più.

Tuttavia, in una recente intervista Romero non si è sbilanciato più di tanto per quanto riguarda il suo futuro. L’esterno d’attacco ha affermato di sentirsi bene all’Alavés, ma potrebbero comunque arrivare delle importanti novità che riguardano il futuro del calciatore, ormai ex-Milan.