All’Europeo eri andato in vacanza: panchinaro umiliato in allenamento | Rottura e addio a gennaio

Non ha legato sin dal primo giorno con il nuovo allenatore, a gennaio è stata inevitabile la cessione, ecco il motivo del loro dissidio

Era stato tra le rivelazioni della passata stagione, contribuendo in modo decisivo alla salvezza ottenuta dall’Hellas Verona di Marco Baroni. Le sue prestazioni avevano colpito anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti, al punto da volerlo convocare per gli Europei che si sono disputati a giugno in Germania.

In Veneto era in prestito mentre il club proprietario del suo cartellino era il Napoli che ha deciso di tenerlo la scorsa estate. Antonio Conte lo ha testato durante il ritiro ma non ha trovato spazio nello scacchiere tattico del mister pugliese nel girone d’andata.

Uno scarso minutaggio che ha reso inevitabile la sua cessione in questa sessione invernale, con il centrocampista che ha firmato, con la formula del prestito con diritto di riscatto, con la Fiorentina, debuttando nella sfortunata trasferta di Monza.

Con i toscani potrà dimostrare il proprio valore, sostituendo Edoardo Bove nella mediana di Palladino. Nonostante l’attuale periodo di flessione, la Viola è in piena corsa per confermare un piazzamento europeo e punta ad arrivare in fondo in Conference League, dopo le due finali consecutive.

Fuori dal progetto della capolista, ora si volta pagina

Lui è Michael Folorunsho che è stato escluso dal progetto tecnico del Napoli. Il giornalista partenopeo Luca Cerchione, in diretta su Ocw Sport, ha rivelato un retroscena sul rapporto tra Antonio Conte e il giocatore, con un episodio che avrebbe provocato la reazione dell’allenatore che ha capito di non voler puntare su di lui.

Le qualità non sono mai state messe in discussione ma Conte ha sempre messo in primo piano le motivazioni e la mentalità vincente, doti che pare non appartengono a Folorunsho.

Un rapporto iniziato nel peggiore dei modi

Il giornalista spiega: “Folorunsho è una vittima di Conte e di una risposta data allo stesso Conte quando i tre nazionali del Napoli sono rientrati dall’Europeo. L’allenatore azzurro lo ha accusato di avere qualche kilo in più del consentito, il calciatore ha osato rispondere che era solo il primo giorno e che erano tornati dall’Europeo“.

Una risposta che è stata fatale: “Da qui la reazione di Conte che gli ha detto che lui all’europeo ci era andato a fare le vacanze visto che non aveva mai giocato. Da qui si è rotto il loro rapporto e non è stato mai fatto scendere in campo con la maglia del Napoli“.