Fair Play Finanziario raggirato: 200 milioni dopo la squalifica | Top club retrocede dopo il mercato

Il Fair Play Finanziario è stato raggirato, dopo la squalifica sono pronti 200 milioni di euro: poi la retrocessione

Il top club sta studiando tutte le possibili mosse per raggirare il Fair Play Finanziario. Ed a quanto pare è pronto a riuscirci, anche se il destino potrebbe essere già segnato.

Una somma molto importante e, soprattutto, da non sottovalutare: quasi 200 milioni di euro. Soldi che verranno investiti in questa sessione di calciomercato invernale.

In primis per accontentare le richieste del loro allenatore e, di conseguenza, cercare di colmare alcune carenze che ci sono all’interno della squadra che in questa stagione.

Un futuro che sembrerebbe già segnato per il top club che, per motivi ben più seri, rischia seriamente di lasciare la massima serie. In attesa, ovviamente, di importanti aggiornamenti.

Calciomercato da urlo per il top club, ma dal futuro già segnato

Una prima parte di stagione semplicemente disastrosa per il Manchester City. Soprattutto sul campo dove la squadra allenata da Pep Guardiola ha incontrato non poche difficoltà e, soprattutto, racimolato un bel po’ di sconfitte. Così tante da perdere il primato in classifica ed anche le prime posizioni in Premier League. Nell’ultimo periodo, però, pare che il peggio sia stato messo alle spalle. Anche se non in maniera definitiva visto che l’incubo rimane sempre dietro l’angolo.

In questo mese di gennaio i ‘Citizens’ vogliono ritornare a fare molta paura alle rivali. In che modo? Ovviamente investendo in questo calciomercato. Ed anche mettere sul piatto un bel po’ di soldi per effettuare una “mini rivoluzione”. Il tutto, però, senza considerare (sbagliando) il processo che vede coinvolto il top club nel non aver rispettato determinate regole imposte dalla Federazione inglese in campionato. La dirigenza, per il suo allenatore, è pronta a regalare tre colpi da urlo.

Triplo regalo per il top club, il tecnico sarà accontentato: ecco chi arriva

Nel mirino del Manchester City ci sono finiti ben tre calciatori. Si tratta di: Omar Marmoush (attaccante in forza all’Eintracht Francoforte) ed i due difensori centrali giovanissimi come Vitor Reis e Abdukodir Khusanov. Questi ultimi due cercati dalle migliori big europee. Soprattutto dal Real Madrid che intende anticipare la folta concorrenza delle altre squadre. Anche se, allo stesso tempo, gli inglesi sembrano essere in netto vantaggio. Khusanov è un nazionale uzbeko, classe 2004, arrivato dal Lens nel 2003 per 100mila euro.

Adesso ha una valutazione che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Merito della sua crescita calcistica è dovuta al tecnico Will Still che ne ha saputo esaltare le qualità. Il 20enne è diventato uno dei migliori nel suo ruolo in Ligue 1. Tanto è vero che il club francese ha affidato la trattativa ad uno dei procuratori più importanti al mondo come Jorge Mendes. Per il brasiliano Reis, invece, il discorso è diverso. Attualmente in forza al Palmeiras, il classe 2006, potrebbe restare in Brasile fino al Mondiale per Club di giugno. In patria ne parlano molto bene tanto da etichettarlo come il “nuovo Marquinhos”.