Milan, squilla il telefono nella notte: lutto grave | Annullati i festeggiamenti di Supercoppa

Una terribile notizia per il Milan e per il calcio italiano, se ne va un mito: annullati i festeggiamenti della Supercoppa

Una di quelle notizie che lasciano, inevitabilmente, tutti gli appassionati di calcio e dello sport in generale completamente senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti quando si parla di un uomo che ha scritto pagine importanti in questo ambiente.

Poco prima della scomparsa di un grande giornalista come Salvatore Tommasi (anche se per tutti era semplicemente Rino), un altro gravissimo lutto ha colpito il mondo dello sport.

In particolar modo il Milan che, nelle ultime ore, piange la scomparsa di un ex calciatore che con i rossoneri ha scritto pagine importantissime. A comunicare la triste notizia anche il ‘Diavolo’ sul proprio sito ufficiale.

Conosciuto da tutti con il soprannome di “Ragno Nero“, l’ex calciatore ha saputo entrare nel cuore di tutti gli appassionati rossoneri ed, in particolar modo, del calcio italiano per le sue gesta e non solo.

Grave lutto colpisce il Milan ed il calcio italiano, addio alla leggenda

All’età di 89 anni se ne è andato Fabio Cudicini. Il cuore dello storico ex portiere del Milan ha smesso di battere per sempre. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’A.C. Milan. Proprio la società rossonera ha confermato l’addio del nativo di Trieste con un comunicato. Nel corso della sua carriera sportiva ha vinto (quasi) tutto quello che c’era da conquistare con i rossoneri. Poco prima del Milan aveva vestito le maglie di: Udinese, Roma e Brescia.

La società lombarda lo ha voluto ricordare non solo per essere stato un grande portiere, ma una grande persona che ha lasciato un vuoto incolmabile a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Le condoglianze sono state rivolte alla sua famiglia e, soprattutto, al figlio Carlo, anch’esso ex portiere del Milan.

Milan, addio all’ex leggenda: i titoli conquistati ed il soprannome che rimarrà nella storia

Anni prima del trasferimento in rossonero, Cudicini con la maglia della Roma ha vinto una Coppa Italia e la Coppa delle Fiere. A 32 anni, invece, il passaggio che gli cambiò la carriera. Con il Milan, infatti, ha vinto importanti trofei come la Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, scudetto, Coppa delle Coppe e Coppa Italia.

Impossibile dimenticare il suo soprannome “Ragno Nero” per via della sua uniforme completamente scura. Un uomo che ha lasciato un segno incredibile nel calcio italiano. In molti, però, si sono sempre chiesti come mai un estremo difensore, con la sua caratura, non abbia mai vestito la maglia della nazionale azzurra. Non sono ancora state rese note informazioni in merito al giorno del suo funerale.