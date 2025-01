Passaggio di testimone con Inzaghi: per la panchina Marotta rivoluziona tutto | Firma in settimana

Simone Inzaghi deve accettare la volontà dei vertici dell’Inter, cambio in panchina, i nerazzurri si preparano alla rivoluzione, spazio ai giovani

La sconfitta in Supercoppa ha impedito all’Inter di conquistare per il quarto anno consecutivo il trofeo. Il Milan diventa la bestia nera di Inzaghi, al secondo k.o. consecutivo contro i rossoneri. Una partita che sembrava in ghiaccio dopo il raddoppio di Taremi ma che ha visto la reazione d’orgoglio degli avversari che hanno rimontato il risultato nell’ultima mezz’ora.

Un passo falso che non intacca l’ottimo lavoro svolto dal mister che resta in corsa sia per il bis in campionato che per il passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League, una competizione su cui il club di Via della Liberazione punta molto.

Brucia ancora l’eliminazione ai calci di rigore degli ottavi della scorsa annata contro l’Atletico Madrid e la speranza dei nerazzurri è quella di giocarsi di nuovo la Coppa che è sfumata due anni fa in una finale giocata alla pari con la corazzata Manchester City.

Una rosa competitiva in ogni zona del campo, con seconde linee di livello e che può permettersi di poter fare turnover senza vedere ridotta la qualità delle prestazioni offerte. Il merito va alla dirigenza e a Beppe Marotta, in grado di individuare sul mercato i profili ideali per valorizzare il gioco dell’allenatore.

Un’Inter proiettata al futuro e che guarda sempre di più ai giovani

Un’Inter che guarda al futuro, con un ricambio generazionale che è stato chiesto dai nuovi proprietari. Gli americani Oaktree, oltre a dare direttive precise per quanto riguarda le operazioni in entrata, hanno intenzione di dare vita al progetto Under 23.

L’Inter, infatti, avrà la sua seconda squadra in Lega Pro così come Juventus, Milan e Atalanta. Il referente e responsabile del progetto sarà Dario Baccin, ormai da anni braccio destro del direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio.

Inzaghi è stato messo al corrente nelle ultime ore, previsto un cambio in panchina

Già individuato anche lo stadio di casa e sede degli allenamenti, il Breda di Sesto San Giovanni, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Per accelerare il processo di crescita dei talenti della cantera nerazzurra è previsto il ritorno in panchina di Cristian Chivu che ha già allenato la Primavera interista e che è pronto per questa nuova sfida professionale, consolidando così il proprio legame con il Biscione.