La gamba è KO: il giallorosso dice addio al campionato | Comunicato ufficiale disastroso

Tegola per il tecnico giallorosso, la gamba del calciatore va ko: possibile chiusura anticipata della stagione

Le ultime notizie che arrivano, sulle condizioni del calciatore, non sono affatto delle migliori per il tecnico giallorosso e per i compagni di squadra. Stesso discorso vale anche per chi, in questa stagione, ha deciso di puntare su di lui in ottica Fantacalcio.

Il club, nelle ultime ore, ha emanato un comunicato in merito alle sue condizioni fisiche. Sin dal primo momento, in occasione dell’ultima giornata di campionato di ritorno, il calciatore aveva fatto capire da subito che non era al meglio della forma.

Non è da escludere, a questo punto, che il campionato per l’atleta possa anche essere terminato in anticipo. La speranza, ovviamente, per club ed allenatore è quella di poterlo riabbracciare quanto prima.

La cosa certa è che non prenderà parte al prossimo impegno della squadra ed, a quanto pare, anche a quelli successivi visto che l’infortunio è più grave del previsto.

Brutto infortunio per il calciatore, il ginocchio va ko: tegola per il mister

Non arrivano affatto buone notizie per il Lecce di Marco Giampaolo. Nel corso dell’ultimo impegno in Serie A, quello pareggiato in casa contro il Genoa per 0-0, i salentini hanno dovuto fare a meno nei minuti finali di Hamza Rafia. Il nazionale tunisino, ex Cremonese e Juventus, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al minuto ’73.

Con una nota il club ha voluto aggiornare i tifosi e gli amanti del calcio sulle sue condizioni fisiche. Secondo quanto annunciato il classe ’99 ha riportato la lesione di secondo grado al bicipite femorale. Segno del fatto che dovrà restare fermo ai box per diverse settimane. Quante, però, non è stato rivelato visto che non è chiaro quanto tempo dovrà rimanere fermo il trequartista.

Serie A, infortunio per il calciatore: si complica la lotta salvezza

L’assenza di Rafia è un duro colpo per mister Giampaolo in vista dei prossimi impegni che attenderanno il Lecce. Salentini che non se la stanno affatto passando bene in questo campionato visto che si trovano in piena zona retrocessione a 17 punti, identici a quelli conquistati dal Cagliari.

Allo stesso tempo il calciatore spera di poter recuperare, quanto prima, dal problema muscolare che lo ha visto protagonista al “Via del Mare”. Questa è una parte del comunicato emanata dal club salentino: “Il giocatore si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo studio Radiologico “Quarta Colosso“ di Lecce” accompagnato da una parte dello staff medico giallorosso.