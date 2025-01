Kvara, arriva la Premier: Conte ha dato l’ok allo scambio | Da Manchester arriva un talento

Kvara può lasciare il Napoli in questa finestra di mercato invernale, Antonio Conte ha accettato lo scambio con il Manchester United

Il Napoli tratta il rinnovo di Kvaratskhelia. Il georgiano classe 2001 attualmente è legato al club partenopeo da un contratto fino al 2027 da 1,8 milioni di euro netti a stagione, una cifra relativamente bassa rispetto al valore espresso in campo dal talento che è tornato protagonista con Antonio Conte in panchina.

Dopo la perentoria vittoria rifilata alla Fiorentina, il Napoli, in vetta in solitaria, è pronto a rientrare in campo questa domenica contro l’Hellas Verona e, stando a quanto riportato da Sky Sport, Khvicha ha recuperato dall’infortunio muscolare che lo ha costretto a stare ai box durante l’ultimo turno di campionato.

Cristian Zaccardo è stato l’intermediario che ha permesso a Kvara di arrivare in Italia due estati fa ed è stato intervistato da Tuttomercatoweb nelle ultime ore riguardo all’impatto che ha avuto il fantasista a Napoli: “Lui è un ragazzo di 23 anni, arrivato in Italia ha vinto subito lo Scudetto ed è stato il miglior giocatore di quella stagione. Lo scorso anno avete visto tutti il Napoli, ha avuto una stagione particolare. Poi è arrivato un grande allenatore come Conte: lui fa le sue prestazioni, può migliorare ancora e speriamo ci riesca con Conte”.

Per quanto riguarda il rinnovo dichiara: “Il futuro è dalla sua. Gioca a calcio, in una grande squadra come Napoli. Penso stia bene e vedremo come andrà: la cosa importante è che lui faccia bene e che il Napoli vinca le partite. Il rinnovo dipende da lui e dalla società“.

Kvara può lasciare il Napoli e approdare in Inghilterra

Antonio Conte lo ha convinto la scorsa estate a restare, nonostante avesse espresso la volontà di cambiare casacca. Adesso le cose potrebbe cambiare dato il forte interesse da parte del Manchester United nei suoi confronti. I Red Devils stanno facendo fatica a risalire la china in Premier League, anche dopo l’arrivo di Ruben Amorim in panchina e hanno bisogno di forze fresche per scuotere l’ambiente e rivitalizzare lo spogliatoio.

A riportare la notizia è il giornalista esperto di mercato Rudy Galetti su TeamTalk, il quale parla di un sondaggio anche da parte del Liverpool che starebbe pensando a lui, però, per la prossima estate.

Chi può arrivare a Napoli per sostituire Kvara

A favorire un eventuale accordo tra il Manchester e il Napoli c’è un nome molto gradito ad Antonio Conte che è disposto a lasciare l’Inghilterra, consentendo così uno scambio.

Lui è Marcus Rashford, il cui contratto con i Red Devils scade nel 2028, e che ha uno stipendio davvero elevato, pari a 13 milioni di euro netti a stagione, incompatibile con il monte ingaggi del Napoli.