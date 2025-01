“Il campionato è falsato”: l’allenatore vuole l’annullamento | La capolista ha corrotto i media

Roma vs Inter - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

L’allenatore non ci sta e denuncia il favoritismo nei confronti della capolista, le sue parole scuotono l’intero movimento calcistico

Uno degli allenatori più vincenti e carismatici del mondo del calcio è tornato in panchina dopo l’ultima esperienza in serie A. La sua carriera è iniziata nel proprio Paese, quando ha guidato il Porto alla vittoria della Champions League. Impresa che ha bissato al timone dell’Inter, con cui ha conquistato uno storico Triplete.

Un legame indissolubile con il popolo nerazzurro che è rimasto anche quando è tornato su una panchina italiana, quella della Roma, con il rendimento europeo ancora di alto livello. I giallorossi hanno vinto la Conference League nella prima stagione e sono arrivati in finale di Europa League quella successiva, con il trionfo sfumato ai calci di rigore.

Una personalità dirompente la sua, che non ha mai avuto peli sulla lingua e che ha spesso criticato l’operato degli arbitri, come è avvenuto nelle ultime ore, seppur dopo una vittoria sofferta in campionato.

Quest’estate ha firmato per il Fenerbache, con l’obiettivo di vincere la Superlig Turca, con un testa a testa che vede i canarini fronteggiare il Galatasaray, che ha tra le fila molte vecchie conoscenze della Serie A, da Osimhen a Icardi.

L’accusa del mister spaventa i media, le sue parole non lasciano dubbi

José Mourinho si è presentato ai microfoni nel post-partita di Fenerbahce-Hatayspor, match valevole per la 18esima giornata della massima divisione turca. Lo Special One si è scagliato contro i giornalisti che gli chiedevano un commento sulla prestazione dei suoi che hanno conquistato i tre punti grazie alla doppietta di En-Nesyri.

L’ex allenatore di Inter e Roma è a otto punti di distanza dalla capolista, come ha sottolineato un giornalista. Una frase che ha scatenato l’ira del mister che ha chiesto: “Perché avete paura di dire la verità? Di che cosa avete paura in questo Paese?“.

La capolista gode di favori arbitrali, il campionato è falsato

Lo Special One si riferisce al potere, secondo il suo punto di vista, del Galatasaray e dei calci di rigore che vengono concessi alla squadra di Okan Buruk.

Un’accusa pesante che renderebbe manifesta l’idea di un campionato falsato a favore dei giallorossi che hanno l’organico più competitivo ma che in alcune partite hanno fatto fatica a vincere, con episodi arbitrali discutibili che hanno influenzato il risultato finale.