Doppio errore sul gol in Supercoppa | Partita falsata: l’allenatore esplode in conferenza

Finisce tra le polemiche la prima semifinale di Supercoppa in Arabia Saudita vinta dalla squadra di Inzaghi contro l’Atalanta

Una doppietta di Denzel Dumfries regala all’Inter l’approdo in finale di Supercoppa Italiana. A Riyad gli uomini di Inzaghi hanno battuto un’Atalanta che non ha demeritato ma che non ha sfruttato le occasioni create. Simone Inzaghi schiera tutti i titolarissimi e si guadagna la possibilità di difendere il titolo conquistato l’anno scorso e nel 2022, mentre Gasperini paga l’ampio turnover, con Lookmann e de Kateleare fuori dall’undici inziale.

L’impressione è che i bergamaschi non avessero come priorità quella di giocarsi al massimo le chance di conquistare un altro trofeo dopo l’Europa League alzata la scorsa stagione.

Una partita secca non consentiva il lusso di non partire dal primo minuto con la migliore rosa possibile, anche se le seconde linee sono comunque di ottimo livello. Questa è una critica che è stata sottolineata anche dagli opinionisti di Mediaset che ha trasmesso la sfida su Canale 5.

Gian Piero Gasperini, comunque, non ci sta e ha recriminato per un episodio che ha influenzato sull’andamento della partita. Il direttore di gara Chiffi avrebbe, secondo il mister, sbagliato valutazione.

Gasperini su tutte le furie, partita condizionata da un errore arbitrale

Il fatto incriminato riguarda la rete che ha sbloccato il match, come ha affermato l’allenatore nel post gara: “Il primo gol non esiste: l’angolo non c’era e de Vrij era in fuorigioco davanti a Carnesecchi, oltre ad esserci un fallo netto su Scalvini. Quando vai sotto poi diventa tutto più difficile”.

Sull’episodio ha provato a fare chiarezza l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che si è soffermato su quanto successo al momento del vantaggio firmato da Dumfries.

La moviola dà ragione al mister dei bergamaschi

A Tuttosport ha commentato così: “Il tecnico dell’Atalanta si lamenta sul primo gol dell’Inter per due potenziali azioni irregolari. Il primo un fallo di Dumfries su Scalvini: è vero che l’olandese prova a scansare il difensore bergamasco usando il braccio e prendendo posizione, ma è troppo per fischiare fallo“.

Poi aggiunge: “Inoltre, secondo me, de Vrij non ha nessun impatto sulle capacità di Carnesecchi di parare perché non è sulla linea di visione del portiere. Su una cosa ha però ragione Gasperini, ovvero quando dice che il corner da cui nasce il gol non dove essere assegnato“.