Balotelli addio immediato: “Si è attivata la clausola” | Scatta il primo giorno del 2025

Mario Balotelli, l’avventura al Genoa è già terminata: la clausola scatta il primo giorno del 2025, ecco il nuovo club

Mario Balotelli avrebbe dovuto fare la differenza in questo Genoa. Il classe ’90, arrivato negli ultimi mesi dalla lista dei svincolati, non è riuscito ad impressionare più di tanto la società, gli allenatori che ha avuto ed anche i tifosi.

Giunto in Liguria per l’emergenza infortuni che ha colpito il reparto offensivo del “Grifone”, l’attaccante non ha mai lasciato il segno. Se non in due cartellini gialli che ha ricevuto (e che si potevano tranquillamente evitare).

Il Genoa, come riportato in precedenza, si sarebbe aspettato decisamente di più per un calciatore che, comunque, qualche gol importante lo ha realizzato (anche se avrebbe potuto fare molto meglio).

All’interno del suo contratto spicca una clausola molto particolare, ovvero quella che gli permette di lasciare il club a partire dal primo giorno del nuovo anno. Le proposte per il 34enne di certo non mancano.

Genoa-Balotelli ai titoli di cosa, clausola attivata: nuova avventura per Mario

Ancora pochi giorni ed il calciomercato della sessione invernale di gennaio avrà inizio. Un nuovo club è pronto ad accogliere, a braccia aperte, Mario Balotelli. Nonostante, in più di una occasione, il centravanti avesse espresso il suo desiderio di non andare a giocare all’estero ma nuovamente in Italia, dovrà ricredersi. Ed ovviamente il motivo è chiaro: una nuova chiamata sta per arrivare da un campionato molto particolare, quello messicano.

Stiamo parlando del Cruz Azul che vuole arricchire il suo forte parco attaccanti con l’arrivo del vincitore del “Triplete” nel 2010. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato l’emittente brasiliana “RTI Esporte“. Si parla di una trattativa, già avanzata, tra l’entourage del calciatore e la dirigenza del club messicano. Resta solamente da definire l’ingaggio da dare all’attaccante. Il suo contratto con il “Grifone” andrà in scadenza il 30 giugno 2025. Anche se c’è questa particolare clausola che gli può permettere di “anticipare” la chiusura del contratto.

Balotelli, nuova avventura ad un passo: l’attaccante pronto a lasciare Genova

Nonostante il suo desiderio era quello di ritornare in Italia, Balotelli ha faticato parecchio ovunque sia andato in Europa. I migliori ricordi li ha lasciati quando ha vestito la maglia dell’Inter e del Manchester City (ed anche Nizza). Poi le esperienza al Milan, Liverpool, Marsiglia, Adana Demirspor e Sion alquanto deludenti.

Nel frattempo, sui social network, i supporters messicani sembrano essere molto contenti che lo storico club sia sempre più vicino nell’acquistare il 34enne. Ora non resta che attendere ulteriori novità nelle prossime ore.