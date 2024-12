“Gli ha pizzicato il capezzolo”: follia in serie A | Gesto ripreso in diretta dalle telecamere

Ciò che è successo in campo ha dell’incredibile, non si era mai vista una scena simile, tutto il calcio italiano è scandalizzato dall’accaduto

L’ultima giornata di serie A del 2024 ha visto l’aggancio del Napoli in vetta con l’Atalanta che è rimasta bloccata dalla Lazio sul pari, interrompendo così la striscia di undici vittorie consecutive. I partenopei, invece, pur con fatica e nel finale, hanno battuto il Venezia. Convince e resta in scia l’Inter che sbanca Cagliari in modo perentorio, con l’atteso ritorno alla rete di capitan Lautaro Martinez.

Pari spettacolare tra Juventus e Fiorentina, con i toscani che sono riusciti a impedire la sconfitta nei minuti di recupero, spezzando così ai bianconeri la gioia di un successo che avrebbe avvicinato i bianconeri al quarto posto.

Altro pari tra Milan e Roma, che è costato la panchina al tecnico dei rossoneri Paulo Fonseca, sostituito da un altro portoghese come Conceicao che avrà il compito di migliorare l’attuale ottavo posto in graduatoria, decisamente al di sotto degli obiettivi stagionali.

In zona salvezza preziose le vittorie del Genoa ad Empoli, del Parma in casa con il Monza e del Como sul Lecce. La classifica è molto corta e con il mercato di riparazione inizierà una nuova fase della stagione che culminerà nel finale primaverile.

Una lotta serrata per conquistare un piazzamento europeo

Finestra invernale che potrebbe consentire a Joshua Zirkzee di tornare in Italia, con la Juventus in prima linea per ingaggiarlo. Thiago Motta avrebbe così la possibilità di allenarlo di nuovo dopo la scorsa annata a Bologna dove è stato grande protagonista della cavalcata degli emiliani fino alla qualificazione in Champions League.

L’attuale tecnico dei rossoblu è Vincenzo Italiano che sta mantenendo un ottimo rendimento, confermando quanto di buono è stato costruito anche a livello dirigenziale.

Un fatto che ha colpito molti, le telecamere hanno filmato tutto

Il percorso in Coppa Italia lo scorso anno è stato interrotto proprio da Italiano che con la sua Fiorentina ebbe il merito di eliminare il Bologna. Quella partita fece scalpore anche per il tocco di capezzolo di Yerri Mina proprio nei confronti di Zirkzee che la telecamera scoprì e mostrò.

Un gesto davvero insolito che ha destato qualche sorriso e che ha fatto il giro del web. Non sappiamo se tra i due ci sia stato un chiarimento in campo o meno.