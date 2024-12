Gattuso lo prende per la maglia: calciatore distrutto | Furia e rissa in campo

Gennaro Gattuso continua a farsi riconoscere, se la prende con un proprio giocatore, parte la rissa in campo, la grinta è stata eccessiva

Gennaro Gattuso è stato tra i calciatori più grintosi della storia del calcio italiano, riuscendo a sopperire a qualità tecniche non elevate con un dinamismo unico in mezzo al campo e una capacità di aggredire l’avversario e di recuperare il pallone che lo hanno portato a vincere due Champions League con il Milan e diventare campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale italiana.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha deciso di prendere il tesserino da allenatore per trasmettere ai propri giocatori la stessa grinta che lo contraddistingueva sul terreno di gioco. La prima occasione è stata sfruttata alla grande, con la promozione conquistata in serie B alla guida del Pisa.

Arrivano poi due chance prestigiose di dimostrarsi un tecnico di alto livello. Ha l’onore di allenare il Milan, squadra in cui ha militato per gran parte della sua carriera da calciatore e il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che lo ha scelto perché attratto dal suo carisma.

Entrambe le parentesi si concludono con l’esonero, nonostante si siano intravisti i dettami del proprio calcio, incentrato sulla concretezza e sull’aggressività, con poco spazio allo spettacolo e l’obiettivo di portare a casa il risultato.

Gattuso e la sua nuova avventura in panchina all’estero

Gattuso è ripartito poi dalla Croazia. Allena l’Hajduk Spalato, primo in classifica a pari punti con il Rijeka, e il mister è diventato il protagonista del finale del match contro il Sibenik, penultimo.

La squadra guidata dall’azzurro ha segnato il gol vittoria al 91′ e i giocatori si sono avvicinati alla panchina per esultare insieme e bere dalle borracce.

Gattuso vuole vincere il primo campionato della sua carriera da allenatore

L’allenatore, però, si è infuriato contro alcuni dei suoi calciatori, rimandandoli subito in campo, chiedendo con forza di restare concentrati per l’ultima parte di gara. Ringhio se l’è presa anche con una bottiglietta d’acqua calciandola via.

Una situazione surreale quella che sta vivendo il club della costa della Dalmazia che si trova in crisi societaria, tanto che i giocatori non ricevano da mesi lo stipendio ma Gattuso ha deciso di non dimettersi e di guidare lo spogliatoio alla conquista del titolo nazionale.