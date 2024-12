UFFICIALE, il club rossonero non rinnova il difensore: lasciato partire gratis dopo le panchine

La notizia è oramai ufficiale, le due parti si separano definitivamente: i rossoneri non rinnoveranno il loro difensore

Quando un calciatore resta per tanti anni in una squadra, inevitabilmente i tifosi si affezionano. Motivo per cui quando accade che vengono ceduti o non rinnovano il loro contratto è un vero e proprio colpo al cuore, difficilissimo da digerire.

Ancor di più nel calcio moderno, in cui non c’è più la riconoscenza di un tempo. Basti pensare che un paio di decenni fa, spesso non si parlava neanche di cifre ma c’era già un’intesa assoluta tra le parti; una situazione ad oggi utopica perchè il calcio è oramai cambiato.

Non mancano ovviamente i casi di calciatori che hanno anteposto l’amore per il proprio club agli interessi personali o delle società che credono nei propri calciatori nonostante tutto ma sono degli episodi oramai sempre più rari.

Ciò perchè nella maggioranza dei casi, nè il calciatore, nè la società di cui fa parte, fa un passo verso l’altro. Entrambe tendono a curare i propri interessi, facendo totalmente sparire quegli ultimi pizzichi di romanticismo calcistico rimasti in questa nuova epoca.

Addio ufficiale

Nelle ultime ore è di fatti arrivata una notizia che ha fatto nell’immediato il giro del web e di tutti i social. Dopo tanti anni con la maglia rossonera, il club ha ufficialmente comunicato che non rinnoverà il suo contratto, lasciando i suoi tifosi interdetti.

Dopo 3 anni dal suo arrivo, in cui ha assunto un ruolo da vero e proprio leader all’interno della squadra, si separeranno definitivamente. Parliamo di un difensore, che durante il suo mandato ha scritto pagine importanti della storia del club, vincendo 2 trofei con la squadra nel 2022.

Avventura al capolinea

Si tratta di David Luiz, che ha ufficialmente terminato la sua avventura con la maglia del Flamengo, la sua sesta squadra in carriera. Il classe 1987 ha vinto con i Mengão una Copa do Brasil ed una Copa Libertadores da protagonista, risultando sempre cruciale nei momenti più decisivi.

I rossoneri hanno postato sui social il messaggio ufficiale di addio:”Il Club de Regatas do Flamengo informa di aver deciso di non rinnovare il contratto del difensore centrale David Luiz. Ringraziamo calorosamente il giocatore per la sua dedizione, professionalità e per i suoi titoli con il nostro Manto Sagrado. Gli auguriamo tanta fortuna e successo nella sua nuova tappa della carriera. Grazie, David Luiz, fai parte della storia di Mengão!”. Avendo 37 anni è chiaro che potrebbe trattarsi della sua ultima esperienza ma i rumours dicono tutt’altro. Ha già attirato l’interesse di vari club, perchè ad oggi il brasiliano non sembra aver intenzione di smettere.