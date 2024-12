“Ho buttato tutti i soldi in droga” | Dall’Inter al collasso: lascia il calcio per fare il panettiere

Tutti i soldi che ha guadagnato nel corso della sua carriera li ha buttati nella droga, il drammatico racconto dell’ex Inter

Non tutti i calciatori famosi riescono a gestire la propria fama. C’è anche chi supera tutti i limiti. Questo, però, può risultare un’arma a doppio taglio. Ed in questo caso la strada percorsa dall’ex leggenda dell’Inter e della sua nazionale è stata delle peggiori.

Immaginate aver guadagnato un bel po’ di soldi, nel corso della propria carriera calcistica, e gettarli (nel vero senso della parola) per la droga. Nel mondo dello sport, dello spettacolo e quant’altro è successo a più di un personaggio. Difficile uscirne.

Se non con l’aiuto di più persone. Il primo calciatore che viene in mente non può che essere Diego Armando Maradona. Anche se il “Pibe de Oro”, come riportato in precedenza, non è stato affatto l’unico a cadere in questo orribile mondo. Purtroppo.

Il numero di calciatori che sono andati incontro in questa strada è impressionante. Una volta intrapresa quella strada diventa sempre più difficile uscirne.

Ex Inter, tutti i soldi che ha guadagnato buttati per la droga

Andreas Brehme, per tutti semplicemente “Andy”, è stato un personaggio importante nella Serie A. A portarlo in Italia, nel 1988, ci pensò l’Inter. Con i nerazzurri disputò quattro stagioni dove riuscì a vincere: scudetto, Coppa Uefa e Supercoppa Italiana. Anche se il titolo più importante lo ha vinto con la sua nazionale, la Germania: il Mondiale disputato proprio in Italia. Il 20 febbraio del 2024 è venuto a mancare per un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Nel corso della sua carriera è stato considerato come uno dei terzini sinistri più forti e completi degli anni ’90. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, però, Brehme ha iniziato a vedere tutto nero nella sua vita. Tanto è vero che finì addirittura al lastrico in termini economici. A dargli una mano e a stargli vicino uno dei suoi più grandi amici come Franz Beckenbauer. Quest’ultimo lo assunse affidandogli un ruolo dirigenziale nel Bayern Monaco.

Come riportato in precedenza i tifosi italiani, ed in particolar modo quelli dell’Inter, lo ricordano per essere stato uno dei migliori nel suo ruolo. Dopo aver realizzato il gol, su calcio di rigore, che permise alla Germania di battere l’Argentina di Maradona alla finale dei Mondiali nel ’90, la sua vita è cambiata. Qualche anno più tardi fino a quando non ha accumulato una marea di debiti.

Il tutto per via della droga. Non è stato assolutamente facile per Brehme uscirne. I problemi economici, però, continuavano ad aumentare sempre di più. Sino a quando l’ex collega Oliver Straube, nel 2014, non gli diede una mano proponendogli un impiego come inserviente di una impresa di pulizie. Dieci anni più tardi, però, il suo cuore smise di battere per sempre. Poco prima di morire aveva iniziato a lavorare come panettiere.