Troppi infortuni, sei fuori: doppia cessione a gennaio | 110 milioni e Giuntoli cambia tutta la squadra

Calciomercato Juventus, doppia cessione per la sessione di gennaio: Giuntoli cambia la squadra con 110 milioni di euro

Dopo 43 giorni dall’ultima volta la Juventus riconquista la vittoria in campionato. Anche se l’idea di pareggiare, contro il Monza in trasferta, non è stata mai messa in discussione visto che i bianconeri hanno meritato il successo.

L’obiettivo era quello di trascorrere le festività natalizie almeno tra le prime quattro in classifica. Nulla di tutto questo. La squadra sa molto bene che, per risollevarsi in classifica, deve fare molto di più.

Soprattutto in vista della prossima sessione del calciomercato invernale dove la “Vecchia Signora” vuole essere una delle protagoniste indiscusse. Non solo per quanto riguarda le entrate, ma anche nelle uscite.

Lo sa benissimo Cristiano Giuntoli che avrà un bel po’ da fare in questo periodo. Un tesoretto da quasi 110 milioni di euro da investire per via della doppia cessione di calciatori che non hanno reso al massimo delle aspettative.

Calciomercato Juventus, doppia cessione in arrivo: Giuntoli cambia tutto

La vittoria contro il Monza è passata in secondo piano visto che, a catturare l’attenzione dei tifosi bianconeri, il doppio infortunio ha catturato le prime pagine. Stiamo parlando dei ko di Danilo (lieve problema alla caviglia) e di Teun Koopmeiners. L’ex Atalanta ha abbandonato il terreno di gioco all’intervallo dell’incontro per via di un fastidio all’adduttore. Una infermeria, quella bianconera, che continua a riempiersi sempre di più. La nota positiva è il rientro di Andrea Cambiaso che è entrato nella seconda frazione di gara.

Tornando nuovamente sul centrocampista olandese, però, non tutti sono rimasti soddisfatti del suo impatto nel club piemontese. Stesso discorso vale anche per Douglas Luiz che sembra non essersi affatto ambientato nel campionato italiano. Due calciatori che sono stati pagati, in totale, 110 milioni di euro. Soldi che, fino a questo momento, non hanno fruttato a nulla di buono. Soldi che possono essere nuovamente reinvestiti, ma solo se arrivasse la loro cessione.

Calciomercato Juventus, doppia cessione a gennaio? Le ultime

Difficile, se non quasi impossibile, ipotizzare un doppio addio già nella finestra di mercato di gennaio dei due calciatori citati in precedenza. In primis perché non ci sono al momento squadre fortemente interessate al costo del loro cartellino. Senza dimenticare che nessun club ha intenzione di offrire cifre folli a metà stagione.

L’obiettivo del tecnico Thiago Motta è quello di riuscire ad inserirli, quanto prima, nella squadra. I tifosi, fino ad ora, non sono rimasti per nulla soddisfatti del loro rendimento. Così come per il resto della squadra e del loro allenatore che non è esente affatto da critiche. Per l’italo-brasiliano un periodo tutt’altro che facile…