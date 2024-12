Napoli, torna a casa dagli allenamenti: tragedia in casa | Trovata a letto la moglie senza vita: club distrutto

Napoli, tragedia dopo gli allenamenti: ritorna a casa e trova la moglie senza vita sul letto. Dramma per l’intero ambiente

Uno di quei momenti che difficilmente possono essere dimenticati da un momento all’altro. Un dolore che non potrà mai svanire e che inevitabilmente porterai per sempre dentro di te. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

Proprio come capitano al calciatore che, al termine degli allenamenti, è ritornato a casa ed ha visto una scena che difficilmente potrà cancellare dalla sua mente: la moglie, senza vita, sul letto per via di un malore improvviso.

Per la donna, sin dal primo momento, non c’è stato nulla da fare. A vegliarla, sul letto, la figlia piccolissima: quest’ultima pensava che la madre stesse dormendo.

Una vicenda che, oltre a colpire da vicino l’uomo, è stata vissuta drammaticamente per il club, gruppo squadra, tifoseria ed amanti del calcio. Tutti loro si sono stretti, immediatamente, attorno al calciatore.

Torna dagli allenamenti e trova la moglie morta sul letto: dramma per il calciatore

Una vicenda che si è verificata nel 2003. Sono passati esattamente 21 anni da un episodio che ha sconvolto la vita di Cristian Bucchi. L’ex attaccante del Napoli, Perugia, Ternana, Catania, Cagliari e molte altre squadre. Con gli azzurri pensava di aver toccato il cielo con un dito, arrivando comunque a conquistare la Serie A anche se non da protagonista. Per l’attuale allenatore (oggi svincolato dopo la sua ultima esperienza sulla panchina dell’Ascoli) una terribile tragedia che non potrà mai dimenticare.

All’epoca dei fatti militava nel Cagliari, in Serie B. Era il marzo del 2003 quando Bucchi, dopo una trasferta in Liguria con i sardi, ritorna a casa. Sul letto giace la moglie Valentina. Quest’ultima, però, dopo le continue chiamate dell’uomo non accenna a rispondere. Accanto a lei la figlia Emily che le stava accanto. Il classe ’77 capisce immediatamente che la donna ha accusato un infarto e chiama il 118. Purtroppo, però, è troppo tardi e per la donna non c’era più nulla da fare.

Tragedia dopo il match, trova la moglie senza vita sul letto: il dramma dell’ex bomber

Subito dopo il match vinto dai rossoblù contro la Sampdoria Bucchi chiama a casa, ma la moglie non risponde. Riprova più volte ma nulla. Non ci pensa su due volte e sale sul primo aereo che lo porta in Sardegna. Una volta giunto nell’aeroporto “Elma” chiama nuovamente al telefono di casa, ma anche in questo caso il nulla assoluto. Una volta rientrato a casa il dramma: Valentina, a soli 24 anni, muore per un arresto cardiocircolatorio. Accanto a lei la piccola Emily in lacrime visto che la madre non le rispondeva.

Un dolore immenso per Bucchi che corre ad abbracciare la figlia e la stringe attorno a sé. Un dolore immenso che si porta ancora dentro. La domenica successiva i compagni scendono in campo con una maglia che recitava così: “I grandi amori vivono per sempre. Forza Cri“. Il pubblico del Sant’Elia, dopo aver sentito la lettera di capitan Cammarata, riesce a stento a trattenere le lacrime. Un dolore che solo con il tempo e con la forza di Emily, diventata una donna, è riuscito a superare.