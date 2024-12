Morte improvvisa: squadra sconvolta dalla notizia | Si ferma ancora la serie A

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle ultime ore, la Serie A: il club esprime le più sentite condoglianze per la perdita

Un’altra terribile notizia scuote il mondo della Serie A. La notizia è stata diffusa poche ore prima del match valido per la 16ma giornata del campionato. Un lutto che, appunto, ha scosso squadra e società.

La stessa che è ugualmente scesa in campo e, di conseguenza, ha voluto porgere le più sentite condoglianze alla famiglia colpita per la gravissima perdita di queste ultime ore.

La stessa squadra, poco prima di scendere in campo, è rimasta sconvolta dalla notizia. Ad essere colpito da questo grave lutto l’allenatore che ha immediatamente lasciato la città per stare accanto ai suoi familiari.

Una terribile notizia quella che ha ricevuto a pochi istanti dall’inizio della gara. Il club, attraverso un comunicato, ha voluto esprimere vicinanza al suo allenatore.

Serie A in lutto, il tecnico non siede nemmeno in panchina: grave perdita

Una gravissima perdita quella che ha sconvolto Raffaele Palladino. Il tecnico della Fiorentina, a poche ore dal match contro il Bologna, ha ricevuto una notizia terribile: la morte della madre Rosa. Il tecnico, dopo aver raggiunto Bologna il giorno prima del match, ha immediatamente lasciato l’Emilia Romagna per andare a Mugnano di Napoli, città nativa e dove vive la famiglia.

Ad annunciare la grave perdita il club gigliato che, attraverso la famiglia Commisso, squadra e club, si stringe attorno al suo allenatore per la gravissima perdita. Nella gara di campionato persa, in trasferta, contro il Bologna in panchina c’era il suo vice: Stefano Citterio. Un lutto che ha colpito non solo i tifosi viola, ma anche gli amanti del calcio che hanno voluto porgere le sentite condoglianze al tecnico.

Serie A, terribile lutto prima del match: tecnico non si accomoda in panchina

Un rapporto, quello tra il tecnico e la madre, più che speciale. L’allenatore viola, infatti, sul suo canale ufficiale di Instagram, ha postato più di una foto insieme alla mamma. Anche il Monza, ex club di Palladino prima del trasferimento a Firenze, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza all’allenatore.

Stesso discorso anche per il Bologna che, prima della partita disputata al Dall’Ara, ha espresso il proprio cordoglio per il lutto che ha colpito Palladino. Allenatore che, in questi giorni, resterà accanto alla sua famiglia prima del ritorno a Firenze.