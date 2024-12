Morto il giocatore a 22 anni: club distrutto | Cade dallo stadio e registra un video dell’incidente

Un terribile lutto ha colpito, nelle ultime ore, il mondo del calcio: l’atleta perde tragicamente la vita a 22 anni

La notizia si è diffusa rapidamente sul web e sui social network ed ha lasciato tutti gli amanti del calcio completamente senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che, nelle ultime ore, è venuto a mancare un calciatore molto noto.

Una tragica vicenda di cronaca quello che lo ha visto vittima. L’atleta ha perso, appunto, tragicamente la vita per un terribile incidente. Il tutto, secondo quanto riportato dalla polizia del posto, dovuto alla distrazione risultata fatale.

Una vita distrutta a 22 anni. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’atleta sia deceduta dopo essere caduta da un edificio di 22 piani. Un volo di tantissimi metri che non le ha lasciato scampo. Deceduto sul colpo.

La conferma di questa tragedia arriva con una nota del club in cui militava e, soprattutto, dove era considerata una giovane promessa pronta a ritagliarsi un posto importante in questo sport. Purtroppo, tutto questo, non potrà mai accadere.

Tragedia nel calcio, l’atleta muore a 22 anni: cade da un edificio

Il calcio brasiliano, in particolar modo quello Futsal (calcio a 5) è sconvolto dalla scomparsa di Carol Oliveira. La giovane calciatrice di 22 anni ha perso la vita dopo essere, appunto, precipitata da un grosso edificio. Il tutto è avvenuto a Santa Caterina. Le forze dell’ordine del posto stanno continuando le proprie indagini. Dai primi risultati pare che il tutto sia avvenuto per un grosso errore di distrazione che l’ha portata alla morte.

La conferma della morte arriva dalla società in cui militava, il Centro di Tijucas. Nella nota il club ha voluto rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari ed a tutti coloro che le hanno voluto bene. C’è di più: la donna si trovava in compagnia del fratello. I due si trovavano sul tetto di un palazzo situato a Balneario Camboriú.

Precipita da un edificio, il fratello registra tutto: tragedia nel calcio brasiliano

A quanto pare il fratello stava registrando un video dall’eliporto per immortalare il panorama e caricare il contenuto sui social network. Fino a quando non si sono resi conto dell’assenza della balaustra. La giovane atleta è precipitata nel vuoto. Segno del fatto che la sua morte è dovuta alla distrazione causata dal cellulare. Secondo la ‘CNN Brasile‘ i suoi occhi erano puntati sullo schermo.

Anche perché la conferma arriva proprio dal filmato che, involontariamente, il fratello ha registrato. In quel momento aveva ripreso proprio la giovane cadere nel vuoto. Il dispositivo elettronico è stato sottoposto a sequestro per consentire alle forze dell’ordine di continuare le proprie indagini. Il ragazzo è sotto shock per quanto accaduto.