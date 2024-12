Da 10 milioni l’anno a zero euro sul conto: il giocatore perde la causa e si ritrova per strada

Non ha più un soldo in banca - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

Dramma per il calciatore che, da 10 milioni di euro, è passato ad averne 0 sul conto in banca. Ora si ritrova per strada

Non è affatto il primo caso di un noto calciatore che, dalla gloria, si ritrova in rovina. In termini economici. L’ultimo vede come protagonista un calciatore che, nel suo, ha scritto pagine importanti in Serie A.

Adesso, però, sta vivendo una situazione a dir poco drammatica visto che il suo conto in banca parla forte e chiaro: non ha più un euro. Fa effetto visto che, nel corso della sua carriera, di soldi ne ha guadagnati eccome.

Addirittura 10 milioni di euro in totale (se non di più). Adesso, però, sta vivendo una situazione molto preoccupante. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il quotidiano britannico “Daily Mail“.

Il calciatore, che ha partecipato a ben tre competizioni Mondiali con il suo Paese, adesso rischia sul serio. I problemi, inoltre, aumentano anche per altri motivi.

Dramma per l’ex Serie A, è rimasto senza un soldo: è rovinato

Un momento molto difficile quello che sta vivendo Asamoah Gyan. L’ex attaccante, tra le altre di Udinese e Modena, si trova in una situazione molto complicata. L’ex calciatore, ritiratosi nel giugno dello scorso anno, ha vissuto una vita fin troppo sopra le righe. Tra Emirati Arabi Uniti, Cina e Turchia l’ex nazionale ghanese ha guadagnato un bel po’ di quattrini. Nel corso dei suoi quattro anni in Arabia ha percepito uno stipendio da 200mila euro a settimana.

Dall’essere diventato uno dei calciatori ad aver guadagnato di più adesso si ritrova in miseria. Motivo? Investimenti immobiliari che non sono andati a segno, investimenti nel mondo della musica (fallimentare), ha acquistato gioielli e macchine come se non ci fosse un domani. Finita qui? Neanche per sogno visto che è stato protagonista di un altro episodio. Il classe ’85, infatti, è finito nei guai poiché condannato a risarcire la sua ex moglie dopo una disputa che lo aveva visto come il padre biologico dei loro tre figli.

Dalla ricchezza alla povertà, momento drammatico per l’ex calciatore

L’ex capitano del Ghana ha sempre negato, sin dal primo momento, che i tre figli fossero suoi. Peccato, però, che il test del DNA abbia rivelato il contrato.

Ed è per questo motivo che il tribunale del Paese africano gli aveva imposto di lasciare un bel po’ di beni all’ex moglie. Tra queste: una casa nel Regno Unito, una in Ghana, un distributore di benzina e due auto lussuose.