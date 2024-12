Prende due gol per colpa delle…scarpe: allenatore su tutte le furie | Punzione fino a fine stagione

Tutta colpa delle sue scarpe, prende due gol evitabili, l’allenatore non gliele manda a dire: arriva la punizione

Un errore. Anzi, due errori. Ed anche abbastanza pesanti. Fortuna, però, ha voluto che la sua squadra rimediasse ad una situazione a dir poco catastrofica in campo. Un match spettacolare quello che si è verificato nel fine settimana in campionato.

Il “Festival del Gol” oppure il “Festival degli errori (oppure orrori”. Proprio quello che ha visto come protagonista il calciatore che, in ben due occasioni, ha effettuato una brutta figura consentendo agli avversari di trovare la via della rete.

Nei primi dieci minuti, infatti, la squadra avversaria (quella che giocava in casa) ha trovato il doppio vantaggio proprio grazie agli errori del calciatori. Tutto colpa, a quanto pare, delle sue scarpette da gioco.

Un doppio errore che non poteva assolutamente passare inosservato e che ha mandato su tutte le furie il suo allenatore. Lo stesso che lo ha rimproverato (come dimostrato dalle telecamere) e lo ha messo subito in riga. Per lui è in arrivo una punizione esemplare.

Subiscono due gol per colpa delle…scarpe: calciatore rimproverato dal mister

Una domenica che poteva trasformarsi in un vero e proprio incubo per Marc Cucurella. Il terzino sinistro, campione d’Europa con la Spagna, del Chelsea è stato protagonista in negativo dello spettacolare derby di Londra tra Tottenham ed i Blues. La gara si è conclusa con un pirotecnico 3-4 in favore dei ragazzi di Maresca che continuano la risalita in classifica dopo un avvio di stagione non proprio facile.

Primi dieci minuti da incubo per lo spagnolo che è stato rimproverato dal mister di Pontecagnano Faiano per aver sbagliato a scegliere gli scarpini. Un doppio errore che, in quel momento, aveva complicato non poco i piani dell’allenatore visto che si trovavano sotto per 2-0 con le reti di Solanke e Kulusevski.

Avvio di match da incubo, due gol subiti per colpa delle sue scarpette

Cosa è successo di preciso? I due gol subiti con la stessa dinamica. Il tutto per via di una scivolata sfortunata sul terreno di gioco bagnato per l’abbondante pioggia che ha messo in difficoltà il Regno Unito. Nella prima rete ha permesso all’avversario Brennan Johnson di trovare l’azione in contropiede che ha portato al gol di Solanke. Poi un intervento imprudente ha permesso all’ex Juventus di trovare il gol del 2-0.

Subito dopo lo spagnolo si è avvicinato verso la panchina per chiedere un nuovo paio di scarpe, con tacchetti differenti e fissi. Infuriato il calciatore che discuteva con un membro dello staff. Fortuna che i suoi compagni di squadra (Sancho, doppietta Palmer e Fernandez) hanno ristabilito i conti portando a casa 3 punti pesantissimi. Maresca, in una intervista, ha commentato in maniera ironica l’episodio di Cucurella: “Se siamo da titolo? Arsenal, City e Liverpool probabilmente non commettono errori come quello suo (ride, ndr)”.