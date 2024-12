Leao chiama l’amico al Milan: coppia da sogno in attacco | A Ibra bastano 50 milioni

Rafael Leao è pronto a chiamare il suo amico al Milan, una coppia da sogno in rossonero: servono 50 milioni di euro

Rafael Leao sembra aver messo da parte i problemi con Paulo Fonseca. O almeno questo è quello che si augurano i tifosi del Milan. Dopo un inizio di stagione tutt’altro che semplice, il portoghese sta iniziando a prendere confidenza sia con i gol che con gli assist.

Rispettivamente 5 e 6 in questa prima parte di stagione in tutte le competizioni in cui è sceso in campo. Numeri, però, molto lontani rispetto agli anni passati. Quello che interessa particolarmente al club, in questo momento, sono i risultati.

L’ultimo, quello rimediato in campionato, non ha soddisfatto i dirigenti. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che è giunta una sconfitta (l’ennesima di questa stagione) contro l’Atalanta.

Nel frattempo, però, Leao potrebbe giocare un ruolo chiave importante anche nel calciomercato del ‘Diavolo’. Con il suo aiuto, infatti, potrebbe convincere il suo amico e collega a sposare il progetto rossonero. Ad Ibra servono “solo” 50 milioni di euro per prelevarlo.

Calciomercato Milan, Leao può essere di aiuto: vuole convincere il suo amico

Il nome di Rafael Leao è molto gettonato in ottica calciomercato. Ovviamente per quello in uscita. Il classe ’99, infatti, è sempre nel mirino del Barcellona che non ha mai accantonato l’idea di assicurarsi le sue prestazioni sportive per la prossima stagione. Come possibile sostituto, in via Aldo Rossi, potrebbe spuntare proprio il nome di Khvicha Kvaratskhelia. Il nazionale georgiano e punto di riferimento del Napoli è ancora in “lotta” per la questione rinnovo.

Una vicenda che è destinata ad andare avanti per le lunghe e che difficilmente potrà risolversi a breve. L’opzione che porta all’attaccante azzurro piace, ma fino ad ora è una pista quasi impossibile per i rossoneri. Catalani che, comunque, se non dovessero arrivare al portoghese potrebbero addirittura puntare proprio sul georgiano.

Leao, intreccio di mercato non indifferente: le ultime novità

Nel caso in cui il Barcellona dovesse chiudere per Kvaratskhelia allora è molto probabile che Leao sarà destinato a restare al Milan anche per la prossima stagione. Salvo, ovviamente, clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto.

I due, inoltre, nonostante non abbiano mai giocato insieme sono molto amici e si rispettano tantissimo. Il Napoli, però, vuole chiudere quanto prima il rinnovo con l’attaccante che vorrebbe ben 8 milioni di euro a stagione. Cifra che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di offrirgli.