“Non ho più lo stipendio”: rossonero sul lastrico | Evade il fisco e vende la casa per i debiti

Problemi economici non da poco per il rossonero: “Non ho più lo stipendio”. Evade il fisco e vende la casa per i debiti

Non tutti i calciatori, specie quelli che decidono di appendere le scarpette al chiodo, sanno come gestire i loro tantissimi soldi guadagnati nel corso della loro carriera. Ovviamente se arrivi a giocare ad altissimi livelli e vincere competizioni importanti.

In alcuni casi si può arrivare addirittura al lastrico. Tanto da trovarsi in situazioni poco spiacevoli in termini economici. Proprio come capitato ad una vecchia conoscenza rossonera, la stessa che non sta attraversando affatto un buon periodo.

Ne ha parlato nel corso di una intervista in cui ha rivelato di non avere più in soldo in banca e che ha accumulato debiti con molte società. Senza dimenticare, inoltre, i tantissimi problemi che ha avuto con il fisco.

Una situazione tutt’altro che piacevole e che, in qualche modo, ha sconvolto gli amanti del calcio e coloro che sono stati suoi tifosi. L’ex calciatore, infatti, è rovinato da problemi economici non indifferenti. Tanto è vero che ha dovuto vendere la sua proprietà per risanare i debiti.

Problemi economici per l’ex rossonero, non ha più un soldo: venduta la casa

Un momento a dir poco drammatico quello che sta vivendo Marcell Desailly, vecchia conoscenza del calcio italiano e francese. L’ex difensore del Milan (campione del Mondo e d’Europa con la Francia) è devastato dai problemi economici. Tanto è vero che ha rivelato di essere rimasto senza stipendio. Problemi non da poco con il fisco. Gli stessi che, molto presto, lo porteranno dinanzi ad un tribunale. Oltre ad essere rimasto senza un soldo si trova con un figlio che deve riconoscere da quasi 10 anni.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese “Le Parisien” pare che Desailly debba presentarsi davanti al giudice per riconoscere la sua ultima figlia biologico, Victoria. La stessa nata “dall’amore” con la sua ex compagna Cosma Batista de Alcantara. A quest’ultima dovrà versarle anche degli alimenti nonostante la situazione economica dell’ex calciatore non sia affatto delle migliori. Inoltre il giornale francese ha contattato la donna che ha rivelato: “Da quando lo conosco dice di essere rimasto senza un soldo“.

Non percepisce alcun stipendio, l’ex calciatore è nei guai col fisco

L’ultima sua attività sportiva è stata come opinionista nell’emittente “BeIN Sports“. Azienda che, ogni mese, gli garantiva quasi 9mila euro al mese. Da agosto, però, è rimasto senza contratto. Come riportato in precedenza deve regolare alcuni debiti con il fisco in merito alla sanzione ricevuta due anni fa per aver evaso l’imposta sul reddito (tra il 2011 ed il 2019).

Tanto è vero che ogni mese è costretto a pagare 5mila euro per rientrate dal suo debito. Una situazione disastrosa visto che ha dovuto vendere addirittura la sua proprietà per poter pagare il mantenimento dei suoi 4 figli legittimi e di Aida. Quest’ultima mai riconosciuta dopo la nascita.