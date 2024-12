Preso il nuovo Mkhitaryan: Marotta lo scarica e fa firmare il ragazzino | Gliel’ha detto in privato

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano già al futuro: si pensa al “nuovo Mkhitaryan”. Marotta piazza il colpo

A 35 anni (a gennaio saranno 36) gioca come un ragazzino e detta legge come un vero e proprio leader. D’altronde lo si può considerare a tutti gli effetti. Specie se ti chiami Henrikh Mkhitaryan. L’ex nazionale armeno è uno dei punti di riferimento nello scacchiere di mister Inzaghi. Il piacentino, infatti, non riesce proprio a farne a meno.

Stesso pensiero vale anche per l’Inter che, nonostante la veneranda età, lo scorso anno gli ha proposto il rinnovo del contratto: quello attuale, infatti, scadrà il 30 giugno del 2026. Attualmente l’ex Roma è il titolare del team campione d’Italia. Anche se sa benissimo che, un giorno, dovrà cedere il suo posto a qualcun altro. Magari ad un giovane di belle speranze che possa fare un pizzico della sua carriera.

Ed è per questo motivo che la società nerazzurra vuole muoversi d’anticipo e beffare la concorrenza che si potrebbe creare attorno ad un calciatore. Il presidente Marotta, insieme alla sua squadra di scout, ha individuato colui che può prendere il posto del classe ’89 nella squadra lombarda.

Si tratta di un giovane calciatore straniero che, nel suo Paese, sta dimostrando di essere all’altezza della situazione nonostante la giovanissima età. Su di lui sono pronti a piombare già alcuni dei più importanti top club pronti a guastare la festa all’Inter. Il calciatore, infatti, è finito sotto i riflettori del calcio europeo.

Calciomercato Inter, individuato il “nuovo Mkhitaryan”: colpo Marotta

L’Inter guarda, ancora una volta, nel campionato argentino. Precisamente nel Rosario Central dove milita un classe 2004 che sta già facendo parlare di sé. Si tratta di Elian Irala, centrocampista offensivo, autore di 2 reti in questa prima parte della stagione in Sudamerica. Il dirigente nerazzurro Dario Baccin ha avuto modo di visionarlo da vicino, in Argentina, nel corso dell’ultima partita di campionato.

Tanto è vero che il suo nome è stato inserito nella lista dei calciatori che potrebbero fare al caso dell’Inter in ottica futura. L’obiettivo del club è quello di poterlo trasformare come il “nuovo Mkhitaryan“. Puntando, ovviamente, sulla versatilità e capacità di inserimento. Proprio come fa spesso il 35enne.

Calciomercato Inter, sul “nuovo Mkhitaryan” non solo i nerazzurri: le ultime

Come riportato in precedenza, però, l’Inter non è affatto l’unica squadra ad aver mostrato un certo interesse nei confronti del 20enne. Secondo quanto riportato dal sito “L’Interista” pare che sulle tracce di Irala siano finiti altri club come la Real Sociedad. Anzi, addirittura sembra che gli spagnolo siano in netto vantaggio sulla squadra italiana per assicurarsi le prestazioni del calciatore.

Un accordo con il Rosario Central sarebbe stato trovato su una cifra che si avvicina intorno ai 5 milioni di euro. Non è da escludere che l’affare possa concretizzarsi in occasione della finestra invernale di gennaio. L’Inter, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è pronta a piazzare il suo asso nella manica.