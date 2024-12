Mi hanno portato via tutto: irruzione in casa del calciatore | La moglie ha filmato la scena

Il calciatore è stato derubato, la moglie ha registrato l’intero accaduto: messa la casa sottosopra dai malviventi

Essere calciatori non significa avere una vita da sogno come molti credono, ma come in ogni ambito ha i suoi lati positivi ed i suoi negativi. L’avere una certa fama implica una totale riduzione della propria privacy e di quella della propria famiglia, che troppo spesso viene violata.

Per loro diventa complicato anche fare una semplice spesa o una passeggiata al parco. E’ il prezzo da pagare per la loro importanza, tranne quando si va decisamente oltre il limite. Spesso vengono studiati i loro movimenti e i loro possedimenti dai malviventi, che mettono a repentaglio la sicurezza del suddetto e della sua famiglia.

Guadagnando un compenso annuo così elevato, è inevitabile che posseggano oggetti dall’altissimo valore che fanno gola a chi vuole cercare di impossessarsene. Si vive sempre con la preoccupazione che da un momento all’altro possa avvenire un furto, dal quale, se si è fortunati, si fuoriesce almeno con un trauma.

Fortunatamente dalla maggioranza degli episodi accaduti, ne sono usciti indenni, anche perchè vengono analizzati a tal punto da esser colpiti quando non sono presenti. Agiscono nello specifico quando i calciatori sono impegnati in una partita, così da non avere problemi.

Aumentare la sicurezza

Per questa ragione è obbligatorio che aumentino la sicurezza, così da avere più controllo sui propri cari e sui propri possedimenti. Sono molti gli atleti che hanno assunto bodyguard e cani da guardia h24; una mossa che riduce ancor di più la privacy ma garantisce maggiore tranquillità.

Un’idea già apportata dacalciatori del calibro di Clarence Seedorf, Paul Pogba, Angel Di Maria e tanti altri. Rappresenta l’unico modo per fermare un fenomeno sempre più in espansione, al quale non c’è purtroppo rimedio.

Ennesima vittima

L’ennesima vittima è Valentìn Barco, calciatore del Siviglia in prestito secco al Brighton. Il difensore argentino ha subito un furto nella sua abitazione spagnola, nella quale i ladri sono entrati poco dopo aver visto lui e sua moglie allontanarsi e sono andati via 10 minuti prima che tornassero.

Un blitz studiato nei minimi dettagli, che fortunatamente non ha violato l’incolumità di nessuno. Yaz Jaureguy, la partner, ha pubblicato la registrazione delle telecamere sui propri canali social ed ha postato le fotografie dello stato in cui è stata lasciata la casa. Sono in corso le indagini anche su uno dei loro dipendenti, dato che era l’unico a conoscere gli orari dei loro spostamenti e nel frattempo è stato denunciato tutto alle autorità competenti.