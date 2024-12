Arriva la notizia dall’ospedale, morto il campione del Mondo: “Era giovanissimo” | Colleghi distrutti

Il campione del Mondo non è riuscito a vincere la partita più importante, muore giovane e lascia nello sconforto i colleghi

Il mondo dello sport ha visto più volte dei talenti che hanno avuto una carriera di alto livello ma anche una vita breve, con la morte che è sopraggiunta troppo presto. Questo è il caso di un atleta che ha raggiunto dei traguardi incredibili e che ha dovuto affrontare una malattia che ha avuto la meglio sulla resistenza di opporsi e di sconfiggerla.

Ad aiutarlo in questa battaglia sono stati anche i colleghi e la Federazione che ha raccolto dei fondi per contribuire alle cure ma non c’è stato niente da fare, si è dovuto arrendere a un male più grande di lui.

La notizia ha gettato nello sconforto tutti gli appassionati e le persone che lo avevano incontrato da avversario, consapevoli che si erano trovati di fronte una persona determinata e che aveva dedicato tutta la sua esistenza alla propria disciplina.

Un destino crudele che lo accomuna a molti altri sportivi che hanno subito un deterioramento fisico progressivo che ha portato come conseguenza estrema quella della morte.

Il campione del mondo si arrende al cancro, a nulla sono valse le cure

Lui è Israel Vázquez Castañeda, tre volte campione del mondo dei pesi gallo, che ci lascia all’età di 46 anni a causa di un cancro. Gli era stato diagnosticato un sarcoma allo stadio 4, annunciato dal World Boxing Council nel novembre 2024. Soffriva di sclerosi sistemica dal 2018 e la malattia ha avuto un rapido decorso.

Soprannominato El Magnífico, quando si è ritirato nel 2010 aveva un record di boxe di 44 vittorie, 32 delle quali per KO, e 4 sconfitte.

Una lunga carriera e una rivalità che ha fatto scalpore

Una carriera che è iniziata nel 1995. Vázquez era particolarmente noto per la sua rivalità contro Rafael Márquez, che si è svolta tra il 2007 e il 2010. Ognuno di loro ha vinto due dei quattro incontri che hanno disputato, ma erano amici fuori dal ring, nonostante la ferocia dei combattimenti.

Mauricio Sulaiman, presidente della WBC, ha condiviso un sentito messaggio di cordoglio per la dipartita di una vera leggenda dello sport: “Grazie Israel per i tanti bei ricordi che ci hai regalato sul ring, ma soprattutto al di fuori di esso. Ora sei l’Eterno. Riposa in pace. Andrà tutto bene“.