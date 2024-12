Doppia penalizzazione ai club: sentenza pesantissima | Affossate in classifica per colpa delle curve

Doppia penalizzazione ai club, la sentenza arriva ed è pesantissima: affossate in classifica per colpa delle curve

A lanciarle la clamorosa indiscrezione, nelle ultime ore, ci ha pensato il quotidiano “Tuttosport“. Il noto giornale sportivo piemontese è ritornato, alla carica, in merito ad una vicenda che nell’ultimo periodo ha macchiato il calcio italiano.

In particolar modo il comportamento avuto da parte di tifoserie organizzate nei confronti di tesserati e dirigenti di determinate squadre. A pagarne le conseguenze, ovviamente, proprio alcune società.

Le stesse che potrebbero seriamente ricevere in classifica una importante penalizzazione. Tutto per colpa delle curve e dei loro atteggiamenti apparse, secondo quanto riportato alcuni documenti, addirittura intimidatori.

In merito a quanto sta accadendo ha voluto esprimere il proprio pensiero un noto avvocato che ha voluto fare il punto della situazione su questa vicenda e non solo.

Doppia penalizzazione per i club, tutto per colpa delle curve: le ultime

Una settimana importante, a dir poco cruciale, quella che vedrà impegnata e protagonista la Procura Federale. La stessa che sarà impegnata ad analizzare gli atti della Procura di Milano sulla vicenda “Doppia curva“. Ovvero le tifoserie organizzate delle sue squadre simbolo di Milano come Inter e Milan. L’avvocato ed esperta di diritto sportivo, Flavia Tortorella, ne ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’ in cui ha rivelato il proprio pensiero.

In merito ad una possibile penalizzazione in classifica, però, non ci sono ancora margini. A meno che non si tende a dimostrare la sussistenza di rapporti, significativi e continuativi, tra i club e tesserati Ultras. Solamente la gravità degli illeciti contesta una possibile penalizzazione. In merito a questa vicenda il pubblico ministero dichiara che le due società milanesi sono parte lesa: “Sentirei di propendere l’ipotesi di una sanzione non così affittiva come lo sarebbe una penalizzazione in classifica” ha rivelato il legale.

Penalizzazione per i club, la rivelazione dell’avvocato: può cambiare tutto

La Tortorella, di conseguenza, precisa di non conoscere assolutamente gli atti visto che, quanto rivelato, lo ha appreso solamente dagli organi di stampa e soprattutto su quanto dichiarato dal pm di Milano. Proprio da quanto uscito, fino ad ora, la legale sente di escludere assolutamente una responsabilità penale dei club.

Per quanto riguarda l’ordinamento sportivo, però, il club danneggiato non usufruisce di una assoluta impermeabilità. In conclusione l’avvocato rivela: “Il fatto che possa essere qualificato come danneggiato, in sede penale, non esclude l’accertamento di responsabilità disciplinare. Quello che una volta veniva chiamata “oggettiva“.