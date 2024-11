Lesioni all’arbitro: squalifica record in Campionato | Fuori per 4 anni

Terribili lesioni all’arbitro, il Giudice Sportivo usa la mano pesante nei confronti del calciatore: squalificato per 4 anni

Una di quelle squalifiche che il calciatore ricorderà per sempre. Un terribile episodio quello che si è verificato pochi giorni fa e che ha visto, come vittima, un arbitro che ha avuto la peggio. Direttore di gara brutalmente picchiato da un calciatore.

Motivo? L’atleta non avrebbe accettato le decisioni prese dal fischietto durante l’incontro. Soprattutto non avrebbe digerito il fatto che la sua squadra avesse perso. Insomma, secondo il calciatore, il colpevole del ko era proprio l’arbitro.

Secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi pare che il tutto sia avvenuto all’interno degli spogliatoi, quando il match era giunto al termine. L’arbitro ha ricevuto una testata, in pieno volto, da parte dell’atleta.

Necessario l’intervento dell’ambulanza ed anche dello staff medico di una delle due squadre che hanno immediatamente soccorso il direttore di gara. Il tutto è stato scritto nel referto che è stato consegnato al Giudice Sportivo. Proprio nelle ultime ore è arrivata la decisione sulla squalifica.

Testata all’arbitro, il Giudice Sportivo usa la mano pesante: atleta squalificato per 4 anni

Il tutto è accaduto in Umbria, precisamente nel campionato Under 17 regionale A2, dove il calciatore ha aggredito l’arbitro al termine della partita di campionato. Una testata, in pieno volto, ha fatto perdere i sensi al fischietto. Dopo aver letto il referito di gara il Giudice Sportivo non ci ha pensato su due volte ed ha deciso di squalificare l’atleta fino al 30 settembre 2029.

Cosa è successo? Al termine della gara il calciatore stava rientrando negli spogliatoi protestando, reiteratamente, nei confronti dell’arbitro. Fino a quando non ha perso completamente la testa e lo ha aggredito. Dinanzi a tutti i suoi compagni di squadra ed avversari. Scene di ordinaria follia all’esterno del terreno di gioco.

Testata all’arbitro, squalificato per 4 anni: pugno duro del Giudice Sportivo

“E’ tutta colpa tua st***zo” continuava a ripetergli il calciatore, fino a quando non ha deciso di aggredirlo in maniera brutale. A nulla sono serviti gli inviti all’arbitro, al calciatore, di ritornare nello spogliatoio insieme al resto della squadra. Arbitro che ha riportato un leggero dolore, gonfiore ed ematoma.

Fischietto che si è recato immediatamente al pronto soccorso “Media Valle del Tevere” visto che aveva dolore ai denti e zona collo. Per lui una prognosi clinica di almeno 10 giorni. Un terribile episodio che macchia, ancora una volta, il calcio giovanile.